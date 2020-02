Titalls koalaer funnet døde etter skoghogst i Australia

Miljøetaten i delstaten etterforsker det de kaller en «veldig urovekkende hendelse» i en eukalyptusplantasje nær byen Portland etter at det har blitt funnet svært mange døde koalaer.

Etaten sier hendelsen ble oppdaget da innbyggere meldte fra at de så døde koalaer som har blitt samlet sammen i hauger av bulldosere de siste dagene.

En entreprenør skal ifølge skogbruksforeningen AFPA ha hogd skog i området i november i samsvar med gjeldende lover og regler før de resterende trærne ble jevnet med jorden av bulldosere etter at entreprenøren dro. I trærne skal det ha sittet svært mange koalaer.

– Det er foreløpig uklart hvem som hogde trærne med koalaene som tilsynelatende fortsatt var i dem, men det er helt sikkert at dette ikke var en plantasje eller et skogbruksfirma, sier administrerende direktør Ross Hampton i skogbruksforeningen.

Organisasjonen Friends of the Earth kaller hendelsen en «massakre». Ifølge dem er flere hundre koalaer døde eller skadde.

– De fant koalaer som var kjørt over av bulldosere. Våre lokale kilder fortalte oss at de kunne lukte råtne koalaer. Det er en massakre, sier koalaforsker Anthony Amis i Friends of the Earth til nyhetsbyrået DPA.

Titusenvis av koalaer har også dødd i skogbrannene som har herjet i Australia de siste månedene. I motsetning til i delstaten New South Wales og Queensland er ikke koalaene en truet art i Victoria. I noen områder har det vært for mange av dem, noe som har ført til mangel på mat.

De som står bak koaladødsfallene kan vente seg store bøter.