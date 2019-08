Denne uken skal Boris Johnson for første gang som statsminister møte Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrikes president, Emmanuel Macron. Da vil han gjøre et nytt forsøk på å få til en avtale med EU for å unngå «hard brexit».

Johnson har allerede sendt brev til EU-president Donald Tusk. I brevet krever han at EU går med på en «alternativ» ordning for grensen mellom Nord-Irland og Irland, men uten at den alternative ordningen er nærmere beskrevet.

Delikat lekkasje

Opptakten til ukens toppmøter kunne vært bedre for Johnson. De siste ukene har britenes ferske statsminister reist land og strand rundt for å forsikre om at britenes utmeldelse fra EU er i trygge hender. Derfor har lekkasjene i The Sunday Times om «Operation Yellowhammer» (Operasjon gulspurv) skapt store overskrifter.

Kodenavnet brukes om mulige konsekvenser for Storbritannia dersom landet forlater EU brått og uten noen avtale med EU 31. oktober: kaos i havnene, problemer med mat- og drivstofforsyningen og økte priser er bare noen av dem, ifølge det topphemmelige regjeringsdokumentet.

– Dette er ikke «prosjekt frykt», det er den mest realistiske vurderingen av hva folk risikerer med no deal, sier en anonym kilde i regjeringsapparatet til Sunday Times.

Helt fra tiden før folkeavstemningen i 2016 har motstanderne av EU-utmeldelse blitt anklaget for å prøve å selge inn et «prosjekt frykt», et dommedagsscenario for hva som vil skje idet britene forlater EU.

Dette viser rapporten

Dokumentene i lekkasjen tegner nemlig et dystert bilde av et uforberedt Storbritannia i tilfelle britene forlater EU uten avtale 31. oktober. Her er noen av punktene:

Opp mot 85 prosent av lastebilene som skal over Den engelske kanal risikerer å være uforberedt på fransk fortolling og kan bli stående i kø i 1,5 til 2,5 dager.

Siden 3/4 av medisinene kommer over kanalen, kan kaos på grensen føre til mangel på medisiner i en periode på seks måneder.

Mindre utvalg i matbutikkene og høyere priser.

Uten noen avtale med EU vil deling av persondata med EU-land stoppe opp.

Det er ventet folkelige protester rundt om i landet som politiet må ta seg av.

Det vil trolig bli innført toll og reguleringer på handelen mellom Nord-Irland og Irland, noe som vil være kontroversielt og ramme det lokale næringslivet.

De fleste bedrifter er i stor grad uforberedt på en hard brexit, mye på grunn av brexit-trøtthet over lang tid.

282 fiskefartøyer fra EU-land kan komme til å befinne seg i «ulovlig» britisk farvann på brexit-dagen.

Fakta: Hva er «hard brexit»? Storbritannia forlater EU 31. oktober. Planen var å få på plass en overgangsavtale for skilsmissen fra EU. En slik avtale skulle regulere handel og annen samhandling mellom Storbritannia og EU når britene forlot sine gamle handelspartnere. EU og den britiske regjeringen ble enige om en slik avtale før jul i fjor, men avtalen ble stemt ned i Underhuset tre ganger. Det betyr at Storbritannia risikerer å forlate EU uten å ha noen avtale. Det er knyttet stor usikkerhet til hva det vil bety, men blant annet Bank of England har pekt på at det vil ha store økonomiske konsekvenser, blant annet fordi Storbritannia mister fri tilgang på EU-markedene og må begynne å betale toll.

«Gammelt»

De siste tre årene er det kommet en rekke advarsler om hva brexit vil bety for vareforsyning, for freden i Nord-Irland og rettighetene til EU-borgere. Brexit-forkjemperne, med Boris Johnson og Michael Gove i spissen, har avvist disse beskrivelsene og kalt dem overdrivelser.

Nå prøver begge å dysse ned den delikate lekkasjen fra departementskorridorene og hevder:

Dette er bare et «i verste fall»-scenario. Det er gammelt nytt. 2 milliarder pund er pøst inn i britisk økonomi for å mildne konsekvensene av brexit.

Johnson har også anklaget EU-tilhengere i den forrige regjeringen for å stå bak lekkasjen.

– Dette er et absolutt «i verste fall»-scenario. Vi har gjort mange forberedelser de siste tre ukene, sa Gove.

Michael Gove says leaked #Yellowhammer dossier on impact of no-deal #Brexit outlines "absolutely the worst case", and government has taken "significant additional steps" to ensure UK is prepared to leave on 31 Octoberhttps://t.co/erUz3Y6B4P pic.twitter.com/2lJg2rb1hn — BBC Politics (@BBCPolitics) August 18, 2019

Men kritikerne, som Labour-leder Jeremy Corbyn, er ikke overbevist og vil ha svar på hvor gammelt dette dokumentet faktisk er: Er det bare noen uker gammelt og laget etter at Johnson ble statsminister?

Corbyn krever også at regjeringen kommer med en oppdatert analyse hvis det som beskrives i lekkasjene, ikke stemmer.

Boris Johnson har gjentatt at målet er å få til en avtale med EU. Kravet er at den såkalte reserveløsningen for den irske grensen blir skrotet. Det har EU hittil sagt kontant nei til.

– Hvis du vil ha en avtale, må du samtidig være klar for å forlate uten en, sa Johnson i en videomelding tirsdag.