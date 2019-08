18-åring arrestert i Ohio for trusler og oppfordring til massevold på nettet

Etterforskningen av en 18 år gammel mann fra Ohio i USA har pågått siden februar, etter at føderale myndigheter mottok en klage om nettaktiviteten hans.

På nettforumet Ifunny skal 18-åringen ha hyllet Oklahoma City-bombingen i 1995 og flere masseskytinger. Han skal også ha støttet angrep på klinikkene til organisasjonen for seksualopplysning og reproduktiv helse, Planned Parenthood.

På nettforumet skrev han blant annet «Skyt alle føderale agenter i sikte» og «Ikke gi etter for våpenlover, hamstre ting de kan forby», ifølge The Washington Post.

Han skal også ha oppfordret andre til å komme seg ut og bryte loven.

Fant våpen og patroner

18-åringen ble pågrepet av FBI like etter masseskytingene i El Paso og Dayton tidligere denne måneden, ifølge BBC.

Ifølge rettsdokumenter fant FBI minst 15 skytevåpen og 10.000 patroner på 18-åringens eiendom, der han bodde sammen med faren sin. Det ble også funnet et våpenhvelv med ytterligere ammunisjon, kamuflasjeklær og en machete.

Det er uklart hva 18-åringen skal ha hatt tilgang til og hva som tilhørte faren.

Mener det var en spøk

Mandag denne uken ble Olsen siktet for trusler om å angripe en føderal politibetjent. Han holdes nå i varetekt, før han skal i retten på fredag, skriver BBC.

18-åringen gikk under navnet «ArmyofChrist» på Ifunny og publiserte også ytre høyre- og hvit nasjonalisme-relaterte memer, ifølge Buzzfeed News.

I avhør med FBI skal tenåringen ha sagt at han ikke var en voldelig ekstremist og at kommentarene hans var ment som en spøk, skriver The Washington Post.