Tysk fornøyelsespark stenger karusell fordi den så ut som hakekors fra avstand

Bakgrunnen for beslutningen er et videoopptak av karusellen, kalt Adlerflug (Ørnens flukt) var blitt publisert på nettstedet Reddit. Opptaket førte til kritikk mot fornøyelsesparken Tatzmania.

Parken, som ligger i Löffingen i Schwarzwald-området sørvest i Tyskland, varslet mandag at karusellen er stengt med umiddelbar virkning. Talsmannen opplyste også at parken tar opp saken med den italienske produsenten for å gi karusellens metallarmer en ny utforming.

Karusellen er ment for barn og familier. Parken var ikke klar over det underlige optiske fenomenet før man ble gjort oppmerksom på videoopptaket som sirkulerte på nettet, forklarer talsmannen.