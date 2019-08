Rekordmange ran i europeisk feriefavoritt

Myndighetene i Catalonia sier voldelige overfall og ran har økt med 30 prosent siden starten av året sammenlignet med samme periode i fjor.

Barcelona tiltrekker seg rundt 14 millioner utenlandske turister i året.

Ranene er ofte rettet mot turister, men også utenlandske tjenestemenn er blitt rammet.

Tidligere denne uken ble den afghanske ambassadøren til Spania banket opp av en gruppe personer som stjal klokken hans. Han ble skadet i en fot. Tidligere i august var en amerikansk FBI-agent utsatt for tyveri da han var på ferie i storbyen og fikk frastjålet klokken sin. I juni omkom en sørkoreansk tjenestemann av skadene han fikk da han ble slått i bakken da en person på en motorsykkel forsøkte å ta vesken hans.

Politidirektør Andreau Martínez uttalte onsdag at politiet jobber med å stanse bølgen av kriminalitet som har «generert en økt oppfatning av usikkerhet». De vet ikke hva økningen av voldelige ran skyldes.

Det norske utenriksdepartementet skriver om Spania på sine reisesider at det er i alminnelighet et sikkert land å ferdes i som turist, men at man allikevel bør ta sine forholdsregler for å unngå lommetyverier og annen kriminalitet, samt utvise normal forsiktighet på kvelder og netter.