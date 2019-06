Iran kommer til å bryte atomavtalens begrensninger for anriking av uran i løpet av ti dager dersom ikke europeiske land gjør noe raskt for å hjelpe Iran, sa Behrouz Kamalvandi under en TV-sendt pressekonferanse mandag ifølge Fars. Kamalvandi er talsmann for det iranske atomprogrammet.

Atomavtalen fra 2015 åpner for at Iran kan produsere og lagre opptil 300 kilo med uran som er anriket opp til 3,67 prosents anrikingsgrad.

Iran varslet 8. mai i år at dersom ikke de europeiske landene fant en måte for å beskytte landet mot USAs sanksjoner, så ville de innen 60 dager slutte å eksportere anriket uran, slik avtalen pålegger dem.

Derfor har lagrene med anriket uran bygget seg opp og i løpet av ti dager vil man altså overstige de tillatte 300 kiloene.

– Irans lagre vil øke raskere og hvis atomavtalen er viktig for europeerne, så må de gjøre en innsats, sa Kamalvandi.

Fakta: Atomavtalen med Iran Iran inngikk i 2015 en avtale med USA, Storbritannia, Frankrike, Russland, Kina og EU om å begrense landets atomprogram. Hensikten med avtalen var å sikre at Iran ikke har mulighet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot landet lettes. Som en del av avtalen har Iran blant annet begrenset sin anrikning av uran, en prosess som ikke bare kan brukes i forbindelse med atomkraft, men også atomvåpen. USAs president Donald Trump varslet i mai i fjor at han ville trekke USA fra avtalen og gjeninnføre sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor. Begrunnelsen var blant annet Irans utvikling av rakettvåpen og angivelig destabilisering av Midtøsten og støtte til terror. Flere stormakter har forsøkt å bevare avtalen etter at USA besluttet å trekke seg. Men det har vært vanskelig å finne måter å omgå de amerikanske sanksjonene på slik at Iran kan forsette å handle med resten av verden, og ikke minst eksportere olje. 8. mai varslet Iran at dersom ikke de europeiske landene fant en måte for å redde Irans økonomi i løpet av 60 dager, så ville også Iran bryte avtalen, blant annet ved å anrike mer uran enn det avtalen tillater.

Reuters/NTB scanpix

– Iran kan komme til å anrike uran til enda høyere anrikingsgrad

Kamalvandi sa det nå vil være opp til Irans myndigheter å avgjøre om man skal anrike uranet til en enda høyere anrikningsgrad. Han sa Iran trenger uran anriket til 5 prosent ved et atomkraftverk ved Bushehr og uran anriket til 20 prosent ved en reaktor ved Teheran.

Uttalelsen kommer bare dager etter at Iran er blitt anklaget for å ha angrepet oljetankere i Omanbukta sør for Iran. Anklager Iran benekter. Spenningen mellom Iran og USA er høy, til tross for at lederne for begge land sier at de vil unngå en krig.

Alex Brandon /AP/NTB scanpix

Et stort skritt mot uran som kan brukes i atomvåpen

Når uran blir hentet opp av grunnen, har den vanligvis 140 uønskede isotoper for hvert atom av typen U-235.

Med en anrikning til 3,67 prosent, som atomavtalen tillater, fjerner man 114 uønskede atomer av typen U-238 for hver atom av typen U-235.

Ved å øke anrikingen til 20 prosent, fjerner man ytterligere 22 flere uønskede isotoper for hvert atom av typen U-235. Å ta steget videre til 90 prosents anriking innebærer kun å fjerne ytterligere 4 atomer for hvert atom av typen U-235.

90 prosent anriket uran regnes for å være av våpenkvalitet.

Å gå fra 20 til 90 prosent anriking, er en relativt kortvarig prosess, noe som bekymrer eksperter på å bekjempe spredning av atomvåpen, skriver AP.

JON GAMBRELL /AP/NTB scanpix

Iran kan også få for mye tungtvann

Kamalvandi åpnet også for at Iran snart kan komme til å ha mer tungtvann enn de 130 tonnene som atomavtalen tillater.

Iran inngikk i 2015 en avtale med verdens ledende nasjoner om å begrense sitt atomprogram, mot at sanksjonene mot landet ble hevet.

President Donald Trump mente avtalen forgjengeren Barack Obama inngikk var for dårlig og trakk USA fra avtalen i mai i fjor. Siden da har USA forsøkt å strupe Irans oljeeksport, noe som truer Irans økonomi kraftig.

Iranske talsmenn har truet med å svare med å stenge Hormuzstredet for oljetrafikk, noe som vil ramme en femtedel av verdens oljetransport.