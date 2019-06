Iran vil ta et stort steg nærmere våpenklart uran

Behrouz Kamalvandi kom med uttalelsen under en TV-sendt pressekonferanse mandag.

Kamalvandi sier Iran trenger uran anriket til 5 prosent ved et atomkraftverk ved Bushehr og uran anriket til 20 prosent ved en reaktor ved Teheran.

Uansett vil dette innebære at Iran anriker uran til et høyere nivå enn det atomavtalen fra 2015 tillater. Avtalen åpner for at Iran kan anrike opptil 300 kilo uran til 3,67 prosent. Denne grensen overskrides om ti dager, ifølge Kamalvandi.

Uttalelsen kommer bare dager etter at Iran er blitt anklaget for å ha angrepet oljetankere i Omanbukta sør for Iran. Spenningen mellom Iran og USA er høy, til tross for at lederne for begge land sier at de vil unngå en krig.

Et stort skritt mot uran som kan brukes i atomvåpen

Når uran blir hentet opp av grunnen har den vanligvis 140 uønskede isotoper for hvert atom av typen U-235.

Med en anrikning til 3,67 prosent, som atomavtalen tillater, fjerner man 114 uønskede atomer av typen U-238 for hver atom av typen U-235.

Ved å øke anrikingen til 20 prosent, fjerner man ytterligere 22 flere uønskede isotoper for hvert atom av typen U-235. Å ta steget videre til 90 prosents anriking innebærer kun å fjerne ytterligere 4 atomer for hvert atom av typen U-235.

90 prosent anriket uran regnes for å være av våpenkvalitet.

Å gå fra 20 til 90 prosent anriking, er en relativt kortvarig prosess, noe som bekymrer eksperter på å bekjempe spredning av atomvåpen, skriver AP.