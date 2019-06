Brasils justisminister benekter komplott for å dømme Lula

Beskyldningene mot Moro er kommet etter at avisen The Intercept har fått tilgang til materiale som blant annet reiser tvil om bevismaterialet, som felte tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva for korrupsjon. Fordi Lula ble dømt, kunne han ikke stille som kandidat til presidentvalget. Moro var dommer under saken og ble utnevnt til justisminister etter at Jair Bolsonaro vant presidentvalget.

I fjor ble Lula dømt til fengsel, og rettsprosessen ses nå på som om noen ønsket å holde den populære 73-åringen borte fra politikken, som et medvirkende motiv i saken mot ham. I dokumentasjonen fra The Intercept kommer det fram at det var kontakt mellom dommeren og påtalemyndigheten under saken.

Under en høring i Senatets justiskomité onsdag sa Moro at samtaler mellom partene i en rettssak er vanlige i «brasiliansk juridisk tradisjon» og ikke beviser innblanding.

– Det er ingen ulovlighet eller etisk avvik i de publiserte meldingene, sa han

– Det har vært upartisk anvendelse av loven i en sak om alvorlige tilfeller av korrupsjon og hvitvasking av penger, sa Moro, som også sa under høringen at han heller ikke kunne bekrefte at meldingene som var lekket faktisk stammet fra hans telefon

Advokater for da Silva har tidligere sagt at Moro ikke var tilstrekkelig upartisk.