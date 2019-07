Dømt for smugling av flere hundre mennesker og slavearbeid

Fem menn og tre kvinner er i lagmannsretten i Birmingham dømt til fengselsstraffer på mellom tre og elleve år.

Dette kan være den største menneskesmuglingssaken i Europa i moderne tid, ifølge aktoratet.

88 av ofrene har forklart seg til politiet i saken, men politiet anslår at det er om lag 400 ofre tilsammen.

Ifølge dommen var flere av ofrene hjemløse eller slet med rusavhengighet. De ble lovet gratis bolig og jobber med gode lønninger i Birmingham, men i realiteten måtte de leve under svært trange og enkle kår og med lite mat.

De fikk så lite som 10 pund, eller like over 100 kroner, per uke for arbeid som å høste løk, snekre gjerder og sortere pakker. Bakmennene derimot, endte med en fortjeneste som tilsvarer over 26,5 millioner kroner.

– Dette er den største menneskesmuglingssaken i Storbritannia og muligens i Europa. De stjal ikke bare ofrenes penger, men også deres frihet. De brukte trusler og vold for å kontrollere dem, sier aktor Mark Paul.

Politiet karakteriserer gjerningspersonene som manipulative.

– Enkelte fikk fortalt at de ville bli tatt med ut i skogen og tvunget til å grave sine egne graver dersom de gjorde motstand, sier etterforskningsleder Nick Dale.