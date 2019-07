Gibraltar utvider arresten av iransk oljeskip

Oljeskipet ble torsdag ble tatt i arrest ved Gibraltar som følge av mistanker om frakt til Syria. Myndighetene måtte opprinnelig frigi skipet etter 72 timer, men etter avgjørelsen i høyesteretten kan de altså holde på skipet i ytterligere 14 dager.

Iran fordømmer fredag beslaget. De krever at Storbritannia umiddelbart frigir det iranske skipet og har også innkalt den britiske ambassadøren i landet som følge av hendelsen.

Skipet ble beslaglagt av politiet og tollvesenet i Gibraltar, assistert av den britiske marinen.

Spanias fungerende utenriksminister har opplyst at oljetankeren ble stoppet etter en forespørsel fra USA.

Det bestrider imidlertid myndighetene i Gibraltar fredag.

– Det har ikke kommet noen politiske forespørsler fra andre regjeringer, heter det i en uttalelse fra myndighetene i Gibraltar.

Brudd på regler

Myndighetene understreker videre at avgjørelsen om å stanse oljeskipet ikke ble tatt av politiske hensyn, men på grunn av brudd på eksisterende regelverk.

Bakgrunnen for beslaget er mistanke om at skipet var på vei til Baniyas-raffineriet i Syria, noe som vil være et brudd på sanksjonene som EU har innført mot det syriske regimet.

Fredag ble mannskapet avhørt, men kun som vitner, ikke fordi de var mistenkt, ifølge myndighetene i Gibraltar.

Mohsen Rezaei, som tidligere ledet Irans revolusjonsgarde, sier fredag at han mener landet bør vurdere å ta et britisk oljeskip i arrest.

Hyllest fra USA

I USA hyller den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton britiske myndigheters innsats.

– Flotte nyheter: Storbritannia har tatt supertankeren Grace 1 i arrest, skrev Bolton på Twitter torsdag.

– USA og våre allierte vil fortsette å hindre regimene i Teheran og Damaskus fra å tjene på denne ulovlige handelen, skriver han videre.

EUs sanksjoner mot krigsherjede Syria ble iverksatt i slutten av 2011.