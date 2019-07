USA innfører nye sanksjoner mot Venezuela

Sanksjonene, som det amerikanske finansdepartementet kunngjorde torsdag, innebærer at midlene det militære etterretningsbyrå har i USA, vil fryses.

Finansminister Steven Mnuchin sier i en uttalelse at sanksjonene kommer som følge av at en marineoffiser døde i regimets varetekt.

– Den politisk motiverte pågripelsen og det tragiske dødsfallet av Rafael Acosta var uberettiget og uakseptabel, sa Mnuchin.

Acosta ble pågrepet av væpnede menn 21. juni. Da han ble framstilt for en dommer en uke senere, bar han tydelige merker etter tortur, ifølge det amerikanske finansdepartementet.

Acosta var blant 13 personer som var arrestert for angivelig å ha deltatt i et mislykket kuppforsøk mot Maduro.

For under en uke siden innførte USA sanksjoner mot sønnen til Venezuelas president Nicolás Maduro.

USA er blant landene som har anerkjent opposisjonsleder og nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó som overgangspresident fram til det blir holdt valg.

Guaidó erklærte seg som midlertidig president i Venezuela i januar, med henvisning til at nasjonalforsamlingen mener Maduro ikke er landets rettmessige president.

Norge har på sin side bedt partene innlede dialog for å få slutt på den dype politiske og økonomiske krisen og har vært tilrettelegger for to runder med samtaler i Oslo mellom Maduros regjering og opposisjonen.