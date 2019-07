Tyskland bøtelegger Facebook for underrapportering

Boten er på 2 millioner euro, ifølge Reuters. Det tilsvarer i overkant av 19 millioner norske kroner.

Tyskland har et av verdens strengeste lovverk for ulovlig innhold på internett. De ansvarlige for sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube er både forpliktet til å fjerne ulovlig innhold innen 24 timer, og til å innrapportere tall til tyske myndigheter.

I en uttalelse tirsdag sier det tyske justisdepartementet at Facebook har brutt loven ved å tegne et skjevt bilde av forekomsten gjennom å kun registrere bestemte klagekategorier, og ikke selve antallet.

– Det er helt tydelig at Facebooks standarder ikke er i tråd med tysk lov, sier justisminister Christine Lambrecht.

Facebook sier i en uttalelse at den tyske loven er uklar, og at de er trygge på at måten de har rapportert på, er i tråd med det strenge lovverket.

– Vi jobber hardt for å fjerne hatytringer så fort og effektivt som mulig, sier en talsperson for Facebook.