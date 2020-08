Dommer har forkastet Trumps seneste forsøk på å stoppe skattemeldingsinnsyn

Påtalemyndigheten kan endelig få innsyn i Trumps skattemeldinger etter at en føderal domstol har avvist presidentens anke på en tidligere innsynskjennelse.

Statsadvokat Cyrus Vance Jr. er torsdag et skritt nærmere innsyn i Trumps skattemeldinger. Richard Drew / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Nå nettopp

Den føderale dommeren Victor Marrero sa torsdag at Trumps advokater mangler bevis for at Manhattan-statsadvokat Cyrus Vances innsynsbegjæring ikke var utstedt i god tro.

Presidentens advokater hevdet begjæringen, utstedt til Trumps regnskapsselskap Mazars USA, favnet om for mye, opplyser Washington Post.

Dommeren begrunnet forkastelsen med at begjæringen gjaldt innsyn i relevante dokumenter for etterforskningen i om to kvinner har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump.

Men påtalemyndigheten kan enda måtte vente på å få innsyn i dokumentene, da Trump fortsatt kan anke denne siste avgjørelsen.