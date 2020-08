75 år siden Japan kapitulerte

Japan markerer lørdag at det er gått 75 år siden landet kapitulerte etter å ha blitt utsatt for atomangrep mot slutten av andre verdenskrig.

Keiser Naruhito og keiserinne Masako hadde på seg munnbind under markeringen av 75-årsdagen for Japans kapitulasjon. Carl Court / Pool / AP / NTB scanpix

Om lag 500 mennesker deltok i en markering i Tokyo som ble preget av tiltak for å hindre koronasmitte.

I en kort tale ga keiser Naruhito uttrykk for dyp anger og et håp om at krigens lidelser aldri må bli gjentatt.

Japan overga seg 15 august 1945, etter at USA hadde sluppet atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki. Nazi-Tyskland hadde kapitulert tidligere samme år.

