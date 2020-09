Navalnyj-attentat tas opp på Nato-møte

Natos ambassadører møtes fredag for å diskutere giftattattentatet mot den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj.

Det Tyskland fastslår var en forgiftning av Aleksej Navalnyj blir tema når Nato-ambassadørene møtes i Brussel fredag. Michael Kappeler / DPA / AP / NTB scanpix

NTB

4. sep. 2020 10:27 Sist oppdatert 6 minutter siden

Generalsekretær Jens Stoltenberg varslet onsdag at han ville diskutere saken med medlemslandene i alliansen, og kilder i Nato-diplomatiet bekrefter overfor nyhetsbyrået DPA at saken blir tatt opp på ambassadørmøte fredag formiddag.

Etter at Tyskland onsdag gikk ut og sa at Navalnyj hadde blitt forgiftet med nervegiften novitsjok, reagerte Stoltenberg på Twitter :

– Jeg fordømmer på det sterkeste bruk av en militærgradert nervegift. Det gjør at det haster enda mer at Russland gjennomfører en fullstendig og åpen etterforskning, skrev Nato-sjefen.

Mer selvhevdende

I et frokostmøte med den norske tankesmia Civita fredag morgen sa Stoltenberg at forholdet til Russland er vanskelig. Han trakk fram et mer selvhevdende Russland som ett av de største usikkerhetsmomentene i den globale sikkerhetssituasjonen.

– De investerer stort i militær kapasitet og har brukt militærmakt mot naboland som Georgia og Ukraina. De fører en aggressiv politikk og er ansvarlig for attentater mot opposisjonelle og folk de er uenige med, og de undertrykker opposisjon i eget land, sa Stoltenberg, som også er urolig for Russlands utplassering av nye mellomdistanseraketter som kan nå samtlige Nato-land i Europa.

Ønsker ikke kald krig

Samtidig er han opptatt av dialog og ikke vil ha noen ny kald krig selv om man viser styrke og fasthet overfor Russland.

– Det er viktig at det har en kostnad å bryte folkeretten, men de som alltid vil ha sterkere virkemidler, kan tilspisse situasjonen og gjøre den mer farlig og krevende, svarte han på spørsmål om sanksjoner mot Russland har noen virkning.