Flere skadd i kraftig jordskjelv i Albania

Skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durres, under fire mil fra hovedstaden Tirana. Kort etter var det også et nesten like kraftig etterskjelv, som førte til at folk flyktet ut i gatene.

Albanske medier melder om at flere titall mennesker er kommet til legevakt med skader, men ingen er alvorlig skadd. Ifølge den statlige kringkastingen RTSH er 37 mennesker skadd, mens nettstedet Shqiptarja melder om 51.

Skjelvet førte til strømbrudd i Tirana og til at et titall hus kollapset i landsbyen Helmes, ti kilometer fra Tirana. I Durres ble noen vinduer knust, og det oppsto sprekker i noen bygninger.

Videoer på internett viser ødelagte biler og hauger med murstein og murrester ved bygninger i hovedstaden.

Skjelvet kunne kjennes langs hele kysten av Albania og inn i nabolandene Montenegro og Nord-Makedonia.

Statsminister Edi Rami avlyste en reise til New York i forbindelse med FNs hovedforsamling på grunn av jordskjelvet.