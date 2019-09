Trump utsettes for nye alvorlige anklager. Det skaper splid hos presidentens motstandere.

Donald Trump beskyldes for å ha bedt utenlandske makter om hjelp til å ramme politiske motstandere på hjemmebane. Helt konkret skal han ha oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å etterforske Hunter Biden, sønnen til tidligere visepresident Joe Biden, som har jobbet for et ukrainsk oljeselskap.

Rapportene fra amerikanske medier baserer seg på ikke-verifiserbare anonyme kilder, og foreløpig er mange av faktaene i saken uklare. President Trump antydet i helgen at han hadde nevnt Biden i en telefonsamtale med Zelenskyj, men han avfeier at han skal ha sagt noe upassende om mannen som kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020.

Saken har sitt utspring i en varslingssak som ble igangsatt av en etterretningsoffiser i august. Lenge var det ikke kjent hvem varselet var rettet mot, men i forrige uke kunne The Washington Post melde at det gjaldt president Trump selv.

I øyeblikket pågår det en dragkamp for å få utlevert detaljene. Joseph Maguire, sjefen for etterretningstjenesten, har sagt seg villig til å stille til en høring i Kongressen på torsdag, men det er uklart hvilken informasjon han vil gi fra seg.

Elijah Nouvelage, Reuters/NTB scanpix

Gjentar anklager mot Biden

Trump mener mediene farer med «fake news». Han gjentok også at han mener «den virkelige nyheten» ligger i Hunter Bidens forretningsforbindelser i Ukraina. Dette til tross for at Ukrainas daværende statsadvokat i mai uttalte at det ikke fantes bevis for at Hunter eller Joe Biden hadde begått lovbrudd i landet.

Noen republikanske politikere har bedt presidenten om å få fakta på bordet. Aller lengst har tidligere presidentkandidat Mitt Romney gått. På Twitter skriver republikaneren at det ville «vært problematisk ut i det ekstreme» om Trump faktisk har bedt Ukrainas president etterforske en politisk rival.

Men de aller fleste på republikansk side ser ut til å stille seg bak presidenten.

Demokratene er uenige med seg selv

Blant demokratene har saken skapt sterke reaksjoner. Det er allerede dyp uenighet om hvorvidt det er riktig å stille presidenten for riksrett som følge av Robert Muellers Russland-etterforskning. Den demokratiske speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er blant dem som har holdt igjen. Flertallet av amerikanere er imot, viser meningsmålinger. Og muligheten for å få Trump avsatt er tross alt liten all den tid republikanerne har flertall i Senatet og det er krav om to tredjedels flertall for å få ham dømt.

De som mener riksrett er det eneste riktige, har imidlertid trappet opp kritikken gjennom helgen.

– Hva venter Kongressen på? Dette er galskap. Hvis vi ikke handler nå, vil vi se slutten på amerikansk demokrati, skriver den demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke på Twitter.

Flere er på gli

Alexandria Ocasio-Cortez, som er valgt inn fra New York i Representantenes hus, retter skytset direkte mot Pelosi.

– Vi har kommet til et punkt der den store nasjonale skandalen ikke er presidentens lovstridige oppførsel, men at Det demokratiske partiet nekter å stille han for riksrett, skriver hun på Twitter.

Enkelte demokratiske politikere, som tidligere har vært imot riksrett, sier nå at det kan bli nødvendig. En av dem er Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantens hus. I helgen uttalte han at en riksrettssak kan være riktige motsvaret på presidentens handlinger.

Spørsmålet er om det økende presset er nok til å få Pelosi til å endre mening. I et brev i helgen truet hun med at etterforskningen mot Trump ville gå over i «en helt ny fase» dersom Det hvite hus ikke snart la frem detaljer om varslersaken. Riksrett nevnte hun imidlertid ikke med ett ord.