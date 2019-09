Egypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten

Egyptiske mediemyndigheter advarte journalister søndag om at de overvåker all dekning av demonstrasjonene mot president Abdel-Fattah al-Sisi.

Advarselen kom bare timer etter at den siste demonstrasjonen lørdag ble oppløst av politiet ved hjelp av tåregass.

Det samme medieorganet har ansvaret for å akkreditere utenlandske medier. I advarselen heter det at overvåkingen skal sikre at mediene forholder seg til «profesjonelle koder» i dekningen, og at mediene må sørge for at synspunkter fra begge sider blir likt presentert, inkludert statens synspunkter.

Hundrevis av mennesker deltok lørdag i en sjelden demonstrasjon i havnebyen Suez. Det var andre kveld på rad med demonstrasjoner mot den sittende presidenten med krav om at han må gå av.

Alle medier kontrollert

Regjeringen forbød alle offentlige demonstrasjoner i 2013, kort tid etter al-Sisi styrtet den demokratisk valgte presidenten Mohamed Mursi. Siden har de som har våget å ta til gatene, raskt blitt arrestert og dømt til årelange fengselsstraffer.

I uttalelsen til mediene heter det at «sosiale medier ikke bør regnes som kilder til nyheter, på grunn av en rekke falske kontorer og fabrikasjoner».

I Egypt er alle aviser og TV-kanaler kontrollert av regjeringen eller militæret, og det har knapt vært noen dekning av demonstrasjonene. Sosiale medier har derfor vært avgjørende for å få ut autentiske videoer av hendelsene. Samtidig har det også fremkommet falsk informasjon på sosiale medier, inkludert videoer av demonstrasjoner fra flere år tilbake.