Trump svarer på anklagene: - Dette er bare lureri, folkens.

Trump har akkurat holdt pressekonferanse i New York.

Trumpregjeringen offentliggjorde utskriften av telefonsamtalen med Volodymyr Zelenskyj tidligere onsdag. I samtalen ber Trump statslederen om en tjeneste.

Trump møtte dessuten Ukrainas president Zelenskyj tidligere onsdag i FN.

Det var en varslerklage som satte søkelys på telefonsamtalen. Denne klagen er nå oversendt til Kongressen.

Nancy Pelosi sa tirsdag at Kongressen innleder offisiell riksrettsgranskning.

– Dere kaster bort tiden på tull, sa USAs president Donald Trump til media under en pressekonferanse i New York onsdag. Trump begynte seansen med å oppsummere alt han har gjort under FN-uka.

– Dette er bare lureri, folkens, sa Trump om riksrettsprosedyren, som ble åpnet formelt tirsdag. Anklagen mot presidenten er blant annet at han har bedt Ukrainas president om en tjeneste for politisk vinning på telefonen.

– Det var ikke noe press. Ingenting. Det er en falsk historie. En heksejakt.

Presidenten var flankert av sin utenriksminister Mike Pompeo og finansminister Steven Mnuchin.

– Jeg trodde riksrettsanklagene var døde etter at Muellerrapporten ikke ble noe av, sa Trump.

Anklager demokratene

Trump var usedvanlig lavmælt og svarte bare på et par spørsmål om riksrettsanklagene. Han ga et svært springende svar på spørsmålet om hvorfor han ba om informasjon om Joe Bidens sønn i telefonsamtalen med Ukrainas president. Presidenten sa at han ville slå ned på korrupsjon, snakket om sin valgseier og vendte deretter anklagene mot demokratene.

Trump sa at han krever at tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden viser «full åpenhet» om «alle pengene som har forsvunnet ut av Ukraina og Kina».

Trump sa også at demokrater har reist til Ukraina og truet den nye presidenten, Volodymyr Zelenskyj. Presidenten hevdet dessuten at det var demokratene som hadde gjort det han selv nå er anklaget for.

– Senator Chris Murphy har bokstavelig talt truet presidenten i Ukraina, sa Trump.

Varslerklage overlevert

Samtidig som presidenten snakket kom det frem at en varslerklage nå er overlevert til Kongressen. Regjeringen forsøke først å nekte Kongressen innsyn i klagen, som blant annet handler om Trumps samtale med Ukraina.

USAs nasjonale etterretningsdirektør skal vitne om denne saken for en komite i representantenes hus torsdag.

Trump sa at han også ville offentliggjøre notat fra en annen samtale han har hatt med den ukrainske presidenten.

«Planlagt distraksjon»

Demokratene startet riksrettsprosedyren for å distrahere fra «alle tingene vi har oppnådd her i New York», hevdet presidenten.

– Dette angrepet var planlagt, sa Trump. Presidenten anklaget deretter sine politiske motstandere for å forsøke å felle ham ved riksrett fordi de fryktet at de vil tape valget i 2020.

– Det er trist å se hva demokratene gjør med landet vårt. Det er nedverdigende for USA.

Holdt tilbake pengestøtte

Trump ba i sommer stabssjefen i Det hvite hus om å holde tilbake nesten 400 millioner dollar i støtte til Ukraina. Pengene var øremerket militær bruk.

I en samtale med president Trump sa Zelenskyj mer enn en uke senere at landet er «nesten klar» til å kjøpe Javelin-missiler. Trump ba da om «en tjeneste», ifølge notatet med en oppsummering av samtalen som ble offentliggjort av Det hvite hus onsdag.

I samtalen ba president Trump også Ukrainas president om å snakke med sin personlige advokat Rudy Guiliani, og sin justisminister William Barr. Det er fortsatt uklart om dette har skjedd.

Trump ba også Zelenskyj om å etterforske tidligere visepresident Joe Bidens sønn, Hunter Biden, for korrupsjon.