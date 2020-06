Antwerpen fjerner statue av kong Leopold II etter protester

Statuer av kongen som regjerte fra 1865 til 1909, har igjen vært mål for protester, aktivisme og hærverk. Fra 1885 var han også enehersker over det som i dag er Kongo. Kolonien var kongens personlige eiendom, men ble styrt så brutalt at den belgiske staten overtok i 1908.

Etter at George Floyd døde som følge av en brutal pågripelse i USA, har det vært store demonstrasjoner mange steder i verden. Det har også blåst nytt liv i innsatsen for å fjerne minnesmerkene over den gamle kolonikongen.

Britene er også i gang

Studenter krever at universitetet i Oxford fjerner en statue av Cecil Rhodes. Rhodes var sentral i det britiske imperiets aktiviteter i sørlige Afrika.

Studentkampanjen «Rhodes Must Fall» har pågått siden 2015, men har fått større aktualitet i forbindelse med til den globale bevegelsen mot rasisme som har skutt fart etter drapet på afroamerikanske George Floyd i USA. Gruppen ser statuen som et symbol på rasisme.

Cecil Rhodes bidro på 1800-tallet til utvidelsen av det britiske imperiet i det sørlige Afrika og var statsminister i Kappkolonien fra 1890 til 1896. Han tjente en formue på gruvedrift og stiftet British South Africa Company, som i sin tur sto bak opprettelsen av Rhodesia i det som i dag er Zimbabwe og Zambia.

I sitt testament skrev han blant annet at angelsakserne var «den fremste rasen i verden» og at «jo mer av verden vi bebor dess bedre er det for menneskeheten».