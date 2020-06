Tyskland sikrer vaksineprodusent

– Tyskland er ikke til salgs. Vi selger ikke arvesølvet, sier Tysklands næringsminister Peter Altmaier til The Financial Times.

Han bruker 300 millioner euro, eller 3,2 milliarder kroner, av skattebetalernes penger på å kjøpe seg opp i vaksineprodusenten Curevac.

Bioteknologiselskapet kom i offentlighetens søkelys da det gikk rykter om at USA ville sikre seg kontroll over det. I mars ble Curevac nevnt som et av selskapene med det mest lovende arbeidet for å utvikle en vaksine mot covid-19. Ryktene ville ha det til at Donald Trump ville kjøpe bedriften, for å sikre at amerikanerne fikk vaksinen først.

Den tyske avisen Die Welt skrev at Trump ville betale for at amerikanere skulle få vaksinen først. Dette ble benektet fra selskapets ledelse.

Michael Kappeler, AP / NTB scanpix

Klar for børsnotering

Næringsminister Altmaier sier at selskapet trenger frisk kapital for å fortsette arbeidet med en covid-19-vaksine.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Curevac forbereder seg på å notere aksjen på Nasdaq-børsen i New York. Dette skal fremgå av dokumenter fra den tyske regjeringen, som Reuters har sett.

Den tyske regjeringen tar sikte på å kjøpe en 23 prosents andel av aksjene i selskapet. Til nå har det vært heleid av private. Hovedeieren er Dietmar Hopp som sitter på 80 prosent av aksjene. Han er også en svært omstridt eier av fotballklubben Hoffenheim.

EU beskytter bedrifter mot oppkjøp

I Tyskland og mange andre land har det vært stor bekymring for at aksjefallet i kjølvannet av koronapandemien skal gjøre det lettere for utlendinger å gjennomføre fiendtlige oppkjøp.

Bekymringen har særlig rettet seg mot oppkjøp fra statlige fond, særlig kinesiske og arabiske.

I mai innførte Tyskland tiltak mot oppkjøp i helsesektoren. Deutsche Welle skrev at pandemien har vist hvor avhengig landet er av svake forsyningslinjer.

Den tyske regjeringen satser ikke utelukkende på at Curevac skal klare å lage en vaksine. Nylig gikk landet sammen med Frankrike, Italia og Nederland om å kjøpe 300 millioner vaksiner fra britisk-svenske Astrazeneca, dersom denne bedriften lykkes med å utvikle en vaksine.