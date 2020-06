I 18.15-tiden startet den amerikanske presidenten på en tale i Rosehaven i Det hvite hus. Rundt 25 minutter senere avsluttet han med å signere en presidentordre.

– Jeg har akkurat hatt et møte med fantastiske familier, sa Trump i innledningen til talen sin.

Han nevnte navnet på flere ofre for politivold og gjentok at det er fantastiske mennesker.

– Deres kjære skal ikke ha dødd forgjeves, sa han.

– Jeg lovet alle disse familiene i dag, at vi skal gjøre det vi har sagt vi vil gjøre.

Etter at Minneapolis-mannen George Floyd døde i politiets varetekt, har USA blitt preget av stort sett fredelige demonstrasjoner. De første dagene var det også voldelige opptøyer, og eksempler på demonstranter som plyndret.

Politisk har det kommet krav om å omfordele penger, fra politiet til sosialarbeid og utdannelse.

Også internt i Det republikanske partiet har det vært krav om å få bedre kontroll med politiet.

Vil ha høye standarder

– I dag skal vi følge sunn fornuft, sa han.

Samtidig gikk han til angrep på dem som ønsker å barbere politibudsjettene.

– Vi må støtte våre menn og kvinner i blått, sa han.

Presidentordren skal «oppmuntre politisjefer til å følge høye standarder», sa presidenten, og la til at det skal være «verdens beste» standarder for politi.

– Å redusere kriminaliteten og heve standarden er ikke konkurrerende mål, så han.

Patrick Semansky / AP /NTB scanpix

– Vi ber politiet om å ta på seg uniform hver dag, og risikere livet for oss, sa presidenten.

Han mener at amerikansk politi har en av verdens farligste jobber.

«Tross våre veldig gode resultater når det gjelder kriminalitet», som presidenten sa, må det gjøres en hardere innsats.

Han lovet at det fra nå skal være slutt på plyndring og hærverk.

Trump mener at det er de fattigste, de som lever i fattige områder, som trenger politiet mest.

– Det finnes dårlige politifolk, jeg kaller dem små, og mener små, sa Trump.

Han mener at det er få råtne epler i kurven.

Trump advarte mot å lytte til dem som vil redusere politiets budsjetter, og heller bruke pengene på sosiale tiltak.

Hans meningsmotstandere i Det demokratiske partiet jobber også med planer for en omfattende politireform. Partiets ledere i kongressen virker ikke entusiastiske når det kommer krav om å barbere politibudsjetter. Det kan gi republikanerne gode kort i valgkampen.

Også Det republikanske partiet i kongressen jobber med egne reformplaner. dette arbeidet ledes av senator Tim Scott, den eneste republikanske senatoren med afrikansk-amerikansk bakgrunn.

Forbyr kvelertak og vil ha lettere våpen

Trump vil forby kvelertak, «med unntak for når tjenestemenns liv er i fare». Ifølge Trump er politiet enig at det er på høy tid å forby denne typen vold.

Han vil også at politiet skal bruke mindre dødelige våpen.

– Pris er ikke et hinder, ikke et hinder, sa han.

Trump vil også opprette et register for politivold, slik at ikke tjenestemenn kan søke seg til et annet distrikt, om de får problemer eller mister jobben der de er.

Reuters/NTB scanpix

De siste tre og en halv årene har min regjering kjempet for like muligheter for alle, sa han.

– Ingen har vært i nærheten av våre resultater, hevdet han.

Støtte fra politiets fagforeninger

Trump skrev under en presidentordre, og fikk støtte fra de store fagforeningene i politiet. Han sier at de har jobbet med presidenten og hans folk.

– Dette er folkene som holder oss trygge, og de har gjort en fantastisk jobb, sa han før undertegnelsen.

Det var på forhånd ventet at Trump ville balansere mellom tiltak for å bedre kontrollen med politiet, og samtidig uttrykke sterk støtte til landets politimenn. «Lov og orden» ligger an til å bli et av hans viktigste temaer under høstens valgkamp. Han kan glede seg over at flere av politiets fagforeninger har snudd ryggen til demokratene og deres presidentkandidat Joe Biden jr.

Presidenten talte i 25 minutter. Mye av tiden ble brukt på å skryte av at økonomien er på vei opp igjen.

– Børsen har gått gjennom taket, sa han, og minnet om positive tall for amerikansk detaljhandel.

Børsen var opp rundt 2 prosent.

Presidenten brukte også tid på å snakke om at landet nå er i ferd med å åpnes igjen etter koronaepidemien. Han mener det snart vil komme en vaksine.

Trump svarte ikke på spørsmål fra pressen.