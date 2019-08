Siri vil ikke lenger gjøre automatiske samtaleopptak

Bakgrunnen for endringen er at det nylig ble kjent at Apple og Google hyret inn tredjepartsfirmaer til å lytte til og transkribere samtaler hentet inn fra telefoner og smarthøyttalere.

– Vi er klar over at vi ikke har levd ordentlig opp til våre idealer, og det beklager vi, sier selskapet i en pressemelding onsdag.

Siri-brukere vil fortsatt kunne godkjenne at Apple lagrer samtalene for å kunne forbedre Siri. Selskapet varsler at det framover kun vil være selskapets ansatte som kan gå igjennom opptakene, gitt at brukerne takker ja til lagring.

Siri er en digital hjelper som er installert i Apples telefoner og smarthøyttalere. Google har et lignende produkt, som heter Google Assistant.

I tillegg til Apple og Google har også Facebook, Amazon og Microsoft satt mennesker til å gjennomgå brukeres interaksjoner med robotassistenter for å forbedre tjenestene.