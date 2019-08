Irans utenriksminister på overraskelsesbesøk i vertsbyen for G7-toppmøtet

Saken oppdateres.

Iranske myndigheter bekrefter at det er Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif som har landet i Biarritz. Talsperson for det iranske utenriksdepartementet, Abbas Mousavi, opplyser at Zarif ikke skal snakke med USAs president Donald Trump eller hans delegasjon, ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump ville ikke svare på spørsmål om den iranske utenriksministerens ankomst, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Reuters melder at Zarif er i samtaler med Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

Flyet som har landet, av typen Airbus A321, er det samme som fraktet den iranske utenriksministeren til Oslo og Paris den siste uken, ifølge flightradar24.com, et nettsted som sporer flytrafikk.

Flyplassen i Biarritz har vært stengt for trafikk mellom lørdag og mandag mens toppmøtet pågår.

Macron: Har ikke mandat til å snakke med Iran

Det er ikke bekreftet at den iranske delegasjonen er blitt invitert til toppmøtet. Hverken den franske presidentens kontor eller det franske utenriksdepartementet har villet kommentere opplysningene om at Zarif er i vertsbyen for G7-toppmøtet.

Frankrikes president Emmanuel Macron møtte Zarif i Paris fredag denne uken, dagen etter at den iranske utenriksministeren hadde vært i Oslo.

Macron benektet tidligere søndag at han har fått et mandat fra G7 til å snakke med Iran. Han vil likevel ha en dialog med iranerne.

– G7 er en uformell klubb. Det finnes ikke noe som heter mandat som noen i G7 gir noen andre i G7, sa Macron.

I stedet vil han fortsette dialogen med Iran i Frankrikes navn, men i lys av det som er drøftet på G7-møtet i Biarritz, der Iran er et tema søndag.

Franske kilder sa tidligere at G7-lederne hadde gitt Macron mandat til å snakke med Iran for å redusere spenningen i Persiabukta, og forhindre at Iran utvikler atomvåpen.

– Som president for G7 har presidenten fått fullmakt til å diskutere med Iran og sende en melding til iranske myndigheter, opplyste en fransk diplomat, uten å gi ytterligere detaljer.

– Har ikke gått med på noe

USAs president Donald Trump sier imidlertid at han ikke har gått med på å sende noe felles G7-budskap, men at han ikke har noen innvendinger mot at andre snakker med Iran.

– Man kan ikke stoppe mennesker fra å prate. Hvis de vil prate, så kan de prate, sier Trump.

Han understreket at han vil støtte franske forsøk på å kontakte Iran for å redusere spenningen, slik han også støtter japanske forsøk.

Økt spenning

Spenningen har økt betraktelig de siste månedene mellom Iran, USA og EU-landene. Trump trakk i mai i fjor USA ut av atomavtalen med Iran. Den ble i 2015 fremforhandlet med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, og trådte i kraft året etter.

USA gjeninnførte sanksjoner mot Iran etter at Trump-administrasjonen trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen på grunn av bekymring for Irans missilprogram og regionale innflytelse.

Konfliktnivået har de siste månedene også økt kraftig i farvannene rundt Hormuzstredet, der flere skip er blitt angrepet, inkludert to fartøyer med tilknytning til Norge.