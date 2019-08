Mot vannkrise i verdens femte største by

Karachi er med sine nesten 15 millioner innbyggere en av verdens største byer. Den pakistanske byen, som tidligere var landets hovedstad, har i gjennomsnitt fått 2,4 prosent flere innbyggere årlig de siste 19 årene. Dette har satt et enormt press på vannressursene i byen.

Akhtar Soomro, Reuters / NTB scanpix

Den pakistanske storavisen Jang skrev tidligere i sommer at nesten halvparten av innbyggerne i byen ikke har tilgang til nok vann. Mens etterspørselen etter vann øker dag for dag, reduseres vannressursene gradvis.

De som har tilgang til vann, sier at vannet ofte har så dårlig kvalitet at det ikke kan drikkes.

På stedet hvil i 13 år

Ifølge avisen er ikke kapasiteten i byens vannforsyningsanlegg blitt økt på 13 år. Dette blir bekreftet av Asad-Ullah Khan, administrerende direktør i Karachi Water & Sewerage Board.

Akhtar Soomro, Reuters / NTB scanpix

Karachi-beboer Tahir Ahmed sier til avisen at han skaffer seg vann fra en offentlig pumpe, men vannet er ofte skittent og luker ille. Han må derfor bruke en god del av sin månedlige inntekt til å kjøpe rent vann.

Shakil Adil, AP / NTB scanpix

Siden stadig flere må kjøpe drikkevann, er dette blitt en voksende industri i byen. Mange tjener penger på å selge og distribuere vann. Tankbiler som kjører vann, er et vanlig syn i bybildet.

Pakistan Today skrev tidligere i år at en tankbil tar 2500 rupier for å levere nesten 4000 liter vann. Det er mye penger i et land der mesteparten av befolkningen har en månedslønn på under 15.000 rupier. De fattige har ikke råd til å betale for vann.

150 kilometer til vannkilde

Millionbyen har i dag to vannkilder. Begge disse ligger cirka 150 kilometer fra byen. Et nytt vannforsyningsanlegg er under planlegging, men er blitt forsinket.

I mellomtiden må stadig flere innbyggere selv sørge for å skaffe seg nok vann.