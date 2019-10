Fire drept i skuddveksling på illegal spilleklubb i NYC

Politiet fikk melding om skytingen like før klokken 07 lørdag og da de første patruljene kom frem, ble de møtt av et kaos med døde, skadede og livredde overlevende i og ved en klubb som heter Triple A Aces på Utica Avenue i Crown Heights.

Ifølge New York Post var det rundt 30 mennesker, deriblant flere strippere, til stede i klubbens lokaler. Det pågikk et terningspill da en av spillerne trakk frem et våpen.

JEENAH MOON / AP / NTB SCANPIX

Ifølge kildene som New York Post har snakket med, vet etterforskerne ikke om spilleren trakk våpen fordi han skulle rane medspillerne sine, eller om han var opprørt over å ha tapt penger i løpet av den timen han hadde deltatt i spillet.

Minst 15 skudd

Det man vet skjedde, er at flere av de andre spillerne også var bevæpnet og trakk sine våpen. En skuddveksling fulgte der det minst ble avfyrt 15 skudd.

Én av de fire drepte skal være han som først trakk våpen. Av de andre som var til stede i spilleklubben en kvinne og to menn som ble skadet av skudd. Ingen av dem skal være livstruende skadet. De drepte og de skadede er i alderen 32 til 49 år.