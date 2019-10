Noen få i Trumps parti refser ham. USA ser etter sprekker hos republikanerne.

– Demokratene er heldige som ikke har noen Mitt Romney-typer. De er kanskje elendige politikere med skikkelig dårlig politikk (åpne grenser og asylfristeder), men de holder sammen, konkluderte president Trump søndag.

Han fortsatte slik på en tirade med refs av Mitt Romney. Tidligere i helgen kalte Trump partifellen for et «pompøst esel» og mente han burde stilles for riksrett.

Senatoren fra Utah har stemplet Trumps «frekke og unike oppfordringer til Kina og Ukraina om å etterforske Joe Biden» som umoralsk og skremmende.

LEAH MILLIS, Reuters/NTB scanpix

Få tegn til bredt opprør

Hele det politiske USA ser nå etter de minste tegn til sprekker i republikanernes rekker. Årsak: Da president Richard Nixon trakk seg i 1974, skjedde det etter at partitopper tok avstand fra handlingene hans i Watergate-skandalen.

Partiets velgere gir i målinger foreløpig massiv støtte til president Trump, og hittil er det få tegn til et omfattende partiopprør. Romney, som var presidentkandidat i 2012, er en av få som offentlig har kritisert Trumps handlinger. I likhet med Romney konsentrerer de seg om Kina-uttalelsen og tier om Ukraina.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

– Kommunistiske tyranner

Senator Ben Sasse fra Nebraska er en av dem. Han har riktignok også kritisert demokratenes riksrettsgranskerne, men bedt Det hvite hus gi all relevant informasjon til dem. I en skriftlig melding til lokalavisen Omaha World-Herald sa han sin mening om Trumps offentlige oppfordring til kineserne:

– Stopp litt: Amerikanere ber ikke kinesiske kommunister om sannheten. Hvis Biden-gutten brøt noen lover ved å selge navnet sitt til Beijing, er det en sak for det amerikanske rettsvesenet, ikke kommunistiske tyranner som driver torturleirer, uttalte han.

AARON P. BERNSTEIN, Reuters/NTB scanpix

– Fullstendig upassende

Senator Susan Collins fra Maine har også vært kritisk, ifølge lokalavisen Bangor Daily News.

Lørdag deltok hun i begravelsen til en brannkonstabel.

– Jeg syntes at presidenten begikk en stor feil ved å be Kina involvere seg i å etterforske en politisk motstander. Det er fullstendig upassende, sa hun.

Cliff Owen, AP/NTB scanpix

– Det er forferdelig

En tidligere CIA-ansatt republikaner fra Texas var på samme spor i et intervju med CNN.

– Jeg synes det er forferdelig. Kina er vår motstander, sa Will Hurd og fremholdt at Kina potensielt kunne bruke dette mot USA.

Hurd er en av minst seks Texas-republikanere som ikke stiller til gjenvalg til Representantenes hus neste år.

Tror Trump ikke mente det

Mange titalls andre er tause eller sier at de vil se alle faktaene i riksrettsgranskningen før de uttaler seg.

Andre, som for eksempel Florida-senator Marco Rubio, forsvarer presidentens Kina-utspill med at det ikke var ment alvorlig. Iowa-senator Joni Ernst ble presset på et folkemøte i Iowa om hvor grensen går.

– Jeg kan si ja, nei eller hva som helst. Presidenten vil si det presidenten vil gjøre, svarte hun.

– Ikke alvorlig nok

En rekke republikanske politikere forsvarer Trump og argumenterer med at han bare gjør jobben sin når han vil etterforske korrupsjon. Senatorene Ron Johnson, Rob Portman og Lindsey Graham er blant disse.

Den konservative programlederen Tucker Carlson i Trumps favorittkanal Fox News har en annen innfallsvinkel: Han mener det var galt av Trump å be om etterforskning av Joe Biden, og at det ikke er mulig å snakke seg bort fra dette. Han mener likevel dette ikke er alvorlig nok for riksrett.

Carlson har redegjort for synet i sitt nyhetsbrev og på det konservative nettstedet Daily Caller.

– Alle er litt skjelvne

Brendan Buck, som var rådgiver for Paul Ryan, den republikanske tidligere lederen av Representantenes hus, gir overfor The Washington Post sin teori om hvorfor de fleste partifellene trår varsomt.

– Alle er litt skjelvne på dette tidspunkt. Medlemmene har klatret ut på en gren for denne presidenten mange ganger før bare for å oppleve at han har saget den av. De vet at han er uberegnelig, og dette er en fullstendig ustabil situasjon som utvikler seg hele tiden, sier han.