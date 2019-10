Japans handelsminister går av etter brudd på valgloven

Presset mot Isshu Sugawara har økt etter at et magasin skrev at han er mistenkt for å betale 20.000 yen, om lag 1.700 norske kroner, til familie i sin valgkrets og for å gi gaver til andre velgere.

Selv om det er snakk om små beløp, er det et brudd på valgloven i Japan.

Sugawara sendte avskjed til statsminister Shinzo Abe etter et regjeringsmøte, melder allmennkringkasteren NHK.

Sugawara ble utnevnt etter utskiftinger i regjeringen, men han overtok ikke de viktige handelsforhandlingene med USA. Den oppgaven er det fortsatt tidligere handelsminister Toshimitsu Motegi, som nå fungerer som utenriksminister, som har.