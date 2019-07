Hawaiianerne protesterer mot gigant-teleskop på hellig fjell

Flere titalls personer har denne uken blitt arrestert på Hawaii i forbindelse med protester mot et enormt teleskop, melder The Guardian.

Teleskopet som kalles 30 meter teleskopet vil være et av verdens største og har en prislapp på rundt 120 milliarder kroner.

Hawaiianerne mener teleskopets plassering vil ødelegge det de anser som et hellig fjell, Mauna Kea. Det står i dag allerede tretten andre teleskop på fjellet.

Kan ende opp på Gran Canaria

Det er flere grunner til at fjelltoppen er et populært sted å plassere teleskop. Fjellet er det høyeste i Stillehavet og toppen stikker opp over skyene. Nærheten til ekvatoren gjør at både den nordlige og sørlige halvkule er synlige. I tillegg gjør isolasjonen at det er mindre lys-forurensing.

Dersom det likevel ikke skulle lykkes å plassere teleskopet på Hawaii er reserveløsningen å sette det på et sted som er langt mer besøkt av nordmenn, nemlig på Gran Canaria.

Teleskopet vil uansett ikke stå klart på ti år, skriver Washington Post.

Selve byggingen skulle startet denne uken, men demonstrantene har hindret biler i å komme frem ved å blokkere veien.

– Fjellet er hellig

Flere av demonstrantene skal ha vært eldre innfødte hawaiianere. Rundt 30 av dem ble arrestert på onsdag skriver The New York Times.

Arrestasjonene skal ha gått fredelig for seg, men vært preget av sterke følelser. De innfødte hawaiianerne protesterer fordi de mener fjellet er hellig og at byggingen ødelegger for kulturelle og religiøse tradisjoner.

– Vi har kommet til et punkt der nok er nok. Dette fjellet er hellig, uttalte demonstranten Leilani Kaapuni til The New York Times.

På onsdag hadde mer enn tusen mennesker sluttet seg til demonstrasjonene og Hawaiis guvernør David Ige erklærte krisetilstand, ifølge BBC.

Demonstrasjonene mot byggingen er ikke de første. Teleskopet har allerede møtt motstand i form av demonstrasjoner og rettssaker i mange år.

I oktober 2018 konkluderte Hawaiis høyesterett med at alle nødvendige tillatelser for å starte byggingen var på plass.

Skal se tilbake i tid

Det enorme teleskopet kunne se langt tilbake i tid, og kanskje svare på spørsmål om hvordan universet ble skapt, skriver NTB.

Teleskopet har fått navnet sitt fra det enorme speilet som måler 30 meter i diameter. Det vil være tre ganger større en dagens største teleskop av samme type.

Teleskopet vil også være tolv ganger skarpere enn Hubble teleskopet ifølge skapernes nettsted.

Teleskopet er et samarbeid mellom en rekke universiteter og organisasjoner fra USA, Japan, Kina, India og Canada.