Beskjeden om Duncans avgang kom mandag, dagen før det er ventet at Johnson utropes som ny Tory-leder – og dermed også statsminister – etter Theresa May. Den avtroppende statssekretæren for Europa og USA har vært sterkt kritisk til Johnson, og hans avgang kommer derfor ikke som en overraskelse, skriver The Guardian.

Duncan beskyldte nylig Johnson for «foraktelig inkompetanse» etter at den antatt blivende regjeringssjefen ikke forsvarte USA-ambassadør Kim Darroch mot angrep fra president Donald Trump.

Det uvanlige er at Duncan velger å gå av på forhånd og dermed unngår å bli sparket ut av Johnson. Finansminister Philip Hammond og justisminister David Gauke har varslet at de vil gå av dersom spådommene slår til og Johnson blir bekreftet som partileder torsdag.

Frank Augstein / AP

– Å gå av i forkant, i tilfelle du ikke liker den som blir demokratisk valgt til leder for ditt eget parti, er absurd, skriver tidligere handelsminister Greg Hands på Twitter.

Hands støtter Johnsons motkandidat Jeremy Hunt, men mener de taktiske regjeringsavhopperne gjør det mer sannsynlig at Labour-leder Jeremy Corbyn kan ende opp som statsminister.