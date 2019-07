Faren til den skadede ungdommen etter russbråk på Ios: – Han har hatt utrolig flaks

– En mann er arrestert og siktet for drapsforsøk, sier pressetalsperson i gresk politi, Theodoros Chronopoulos, til VG.

Politiet mener at den unge nordmannen skal ha slått til den andre nordmannen med en flaske. Etter det Aftenposten kjenner til, skjedde slagsmålet mellom klokken fire og fem tidlig mandag morgen.

Det var Asker og Bærums Budstikke som omtalte pågripelsen først.

Behandles på sykehus i Athen

– Det er uklart hvor alvorlig skadet sønnen vår ble, men han lever, og det ser etter forholdene bra ut, sier faren til 18-åringen til Aftenposten. – Han har hatt utrolig flaks.

Faren forteller at sønnen blir behandlet på et sykehus i Athen etter en stygg skade i halsen. Han vil antagelig bli sendt hjem til Norge så fort som mulig.

Faren sier de har fått svært god hjelp av arrangøren av turen, Life is a beach party, og at de ikke kan lastes for det som skjedde.

– Vi er kjent med at det har vært en hendelse på en gresk øy som involverer norske borgere, sier Per Bardalen Wiggen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet (UD) til Aftenposten.

UD ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer fordi dette er en konsulærsak.

Advokaten: – De kom til Ios søndag

Den norske advokaten Kim Gerdts fra Advokatfirmaet Rogstad representerer den pågrepne tenåringen. Han kjenner ikke til at vedkommende som er arrestert skal være siktet for drapsforsøk.

– Jeg vet ikke om det er kroppskrenkelse eller drapsforsøk han er siktet for, sier han.

– Det har vært et slagsmål, og den andre personen som er involvert er også norsk, sier han til Aftenposten. Ifølge Gerdts skal ungdommene ha kommet frem til Ios i går. Den pågrepne ungdommen, som er fra Bærum og som Gerdts kjenner fra før, er brakt til arresten på naboøya Naxos.

Gerdts sier han jobber med å skaffe en gresk, engelsktalende advokat som kan bistå gutten, som var på tur for å «varme opp» til kommende russefeiring hjemme i Norge.

Minst 600 russ på vei til IOS

I disse dager er det ventet minst 600 norske russ til Ios. Fjorårets voldsepisoder og negative medieoppslag om slåssing, bråk og fyll blant norske ungdommer i Hellas har ikke skremt russen bort fra partyøyene.

IOS er fremdeles den absolutte festvinneren i det greske øyriket for tørste og solhungrige ungdommer.

I flere år har 17–18-åringer som er på russebusser, reist til Ios en drøy uke for å varme opp til den kommende russefeiringen hjemme i Norge.

Norsk politi har tidligere bekreftet overfor Aftenposten at det er tatt ut tiltale i Hellas etter en voldsepisode der en 18-åring ble angrepet og jaget av flere andre norske russ på Ios i fjor sommer.

Denne saken oppdateres.