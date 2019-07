VG: Ung nordmann siktet for drapsforsøk på gresk øy

– En mann er arrestert og siktet for drapsforsøk, sier pressetalsperson i gresk politi, Theodoros Chronopoulos, til VG.

Politiet mener at den unge nordmannen skal ha slått til den andre nordmannen med en flaske.

Denne saken oppdateres.

Den skadede unge mannen ble sendt til sykehus i Aten, forteller faren hans til VG. Sønnen ble skadet i halsen under hendelsen. Faren bekrefter at sønnen deltok på en tur for neste års russ.

Minst 600 russ på vei til Ios

I disse dager er det ventet minst 600 norske russ til Ios. Fjorårets voldsepisoder og negative medieoppslag om slåssing, bråk og fyll blant norske ungdommer i Hellas har ikke skremt russen bort fra partyøyene.

Ios er fremdeles den absolutte festvinneren i det greske øyriket for tørste og solhungrige ungdommer.

I flere år har 17–18-åringer som er på russebusser, reist til Ios en drøy uke for å varme opp til den kommende russefeiringen hjemme i Norge.

Norsk politi har tidligere bekreftet overfor Aftenposten at det det er tatt ut tiltale i Hellas etter en voldsepisode der en 18-åring ble angrepet og jaget av flere andre norske russ på Ios i fjor sommer.