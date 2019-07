EU-ministre blir ikke enige om fordeling av migranter

Det er Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner som kommer med disse opplysningene etter et møte i Helsingfors. Han sier at prosessen vil fortsette mandag, da utenriks- og innenriksministre i EU kommer sammen i Paris.

Måler er ifølge Castaner at minst 15 land slutter seg til de midlertidige tiltakene. Det er Frankrike og Tyskland som leder arbeidet med å få til en midlertidig ordning.

Holdningen til flyktninger og migranter spriker sterkt internt i EU, der noen land overhodet ikke vil ta imot migranter, mens andre appellerer til solidaritet.

Insentiv

Mange uttrykker også uro for at EU skal lande på en løsning som vil virke som et insentiv, og som kan føre til at stadig flere mennesker setter over Middelhavet, ifølge den franske ministeren.

EU har i lengre tid slitt for å finne en bedre fordeling av byrdene ved å ta imot tusenvis av migranter som kommer sjøveien. Mange har gått i land i Italia, men den nye regjeringen satte i fjor foten ned og krevde at andre tar sin del av belastningen.

Roser Italia

Italias innenriksminister Matteo Salvini deltok også på møtet i Helsingfors. Underveis i debatten onsdag kveld tvitret han at mange land roser Italias politikk med å forsvare EUs yttergrense.

Salvinis kontor i Roma sier i en uttalelse at Italia er uenig med det fransk-tyske utkastet til midlertidig ordning, der det heter at frontlinjestatene har et spesielt ansvar ta imot migranter fra sjøen.

Salvini mener at det først og fremst er asylsøkerne som vil bli fordelt til andre, mens Italia og Malta blir sittende med de «ulovlige migrantene», som han mener det er umulig å få sendt videre.