På et fjell av knuste betongklosser og forvridd armeringsjern sitter to unge gutter. Ahmed (11), som i likhet med de andre guttene i denne reportasjen, har et annet navn. Han har tent en sigarett og ser utover landskapet av istykkerbombede bygninger. Det tunge grå skydekket går i ett med Mosuls gater. Fra toppen av ruinhaugen vaier det røde, svarte og hvite irakiske flagget.

I tre år dominerte det svarte IS-flagget gatene i den historiske byen, før en storstilt militæraksjon lykkes å knuse terrororganisasjonens viktigste base i Irak. Tusenvis av sivile ble drept. I det som en gang var hjem, butikker og skoler, leter foreldreløse nå etter skrapmetall slik at de kan forsørge det som er igjen av familiene deres.