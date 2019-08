24. juli tar 15 år gamle Alexandra Macesanu turen fra landsbyen Dobrosloveni der hun bodde til småbyen Caracal for å treffe venninner, syv kilometer unna. Det er årevis siden det fantes buss her, så hun haiker. Samme kveld melder faren henne savnet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Dagen etter kl. 11.05 ringer Alexandra nødtelefonen 112. Hun er blitt bortført og voldtatt, forteller hun. To ganger til ringer hun fra mobiltelefonen til mannen som kidnappet henne. Hun beskrev bilen hans, hvilken vei de kjørte og hvor hun tror hun er. Det siste hun skriker er: Han kommer! Han kommer!

Andreea Alexandru, AP/NTB scanpix

Først 19 timer senere ble Alexandra funnet av politiet. Da var hun død. I mellomtiden hadde politiet ransaket tre andre boliger og ventet i timevis på en ransakingstillatelse de ikke trengte i en nødssituasjon.

Visepolitimesteren i Caracal kontaktet sjefen for en lokal mafiaklan for å finne jenta. Mafialederen har et privat sikkerhetsfirma. Han sendte politiet til feil adresser: der bodde medlemmer av en konkurrerende klan han ønsket å plage. Samarbeidet mellom politi og mafiasjef oppfattes som et typisk eksempel på korrupsjonen i Romania.

Flere graver?

Den 65 år gamle mekanikeren som bor i huset Alexandra ringte fra, ble pågrepet og restene av 15-åringen funnet; han skal ha prøvd å kvitte seg med liket. Mannen har også tilstått å ha bortført og drept den 18 år gamle kvinnen Luiza Melencu i april.

Melencu-familiens advokat har vært på befaring på eiendommen til drapsmannen, og han sier til rumenske medier at der er mange tunneler, hull og kjellere og steder tilsynelatende meningsløst fylt med sement.

Det antas at det ligger flere begravet der, og det skal være funnet rester av en tredje person.

Vadim Ghirda, AP/NTB scanpix

Trøbbel med nødnummer

Ikke bare lot politiet forbindelsen til mafiaen ødelegge etterforskningen. Nødnummeret fungerer heller ikke slik det skal. Egentlig skal alle anrop til 112 over hele EU være mulige å spore. Men fordi staten kjøpte dårlig programvare fra en politiker, virker ikke dette alltid slik det skal. Igjen et eksempel på korrupsjon – og antagelig årsaken til at politiet kontaktet mafiasjefen i stedet for å dra rett til åstedet.

Fortvilelsen og raseriet over at elementære tjenester som politi og nødanrop ikke fungerer, er stor. Folk har allerede vært ute på gatene i protest etter at omstendighetene rundt Alexandra Macesanus død ble kjent.

De politiske konsekvensene kom raskt: Innenriksministeren er gått av, mens den øverste politisjefen og flere andre fikk sparken.

Statsminister Viorica Dancila kunngjorde torsdag at straffen for voldtekt og pedofili fra nå av skal være livstid i fengsel, melder nyhetsbyrået Reuters.

Hittil har maksimumsstraffen for voldtekt vært 12 år.

Inquam Photos, REUTERS/NTB scanpix

Varslede protester

Regjeringen i Romania har lenge forsøkt å få til justisreformer som skulle legalisere korrupsjon.

Regjeringen er utgått fra det sosialdemokratiske partiet PSD, og mange av deres egne medlemmer er involvert i korrupsjonssaker. Partileder Liviu Dragnea ble i mai endelig dømt til tre og et halvt års fengsel for korrupsjon, etter å ha anket flere ganger.

Misnøye med regjeringens korrupsjon og vanstyre var årsaken til fjorårets store demonstrasjoner. Der deltok særlig mange utenlandsbosatte rumenere hjemme på sommerferie.

Politiet brukte tåregass og flere hundre demonstranter havnet på sykehus. Ingen er senere stilt til ansvar for politiets brutale fremgangsmåte.

I morgen markeres ettårsdagen for disse protestene. Det er ventet at den grusomme drapssaken fyrer ytterligere opp under oppmøte og temperatur.

Vadim Ghirda, AP/NTB scanpix

«Vi glemmer ikke»

President Klaus Iohannis står på opposisjonens side i kampen mot korrupsjon og klarte i vår å få stanset justisreformen gjennom en folkeavstemning.

Landet har nettopp hatt formannskapet i EU. I EU-valget i mai ble oppslutningen om regjeringspartiet halvert sammenlignet med parlamentsvalget i 2016. Oppmøtet ved urnene var langt høyere enn vanlig i Romania.

Mottoet for lørdagens demonstrasjon er «Diasporaen kommer hjem» og «Vi glemmer ikke i fjor sommer». På forhånd er det ventet 250.000 deltagere i flere rumenske byer. Det er også organisert protester i Milano, Paris og Roma.