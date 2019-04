Terroren på Sri Lanka – 100 kilo sprengstoff ble knyttet til IS

Syv personer er pågrepet etter at en serie eksplosjoner rammet flere kirker og hoteller på Sri Lanka første påskedag.

Landets forsvarsminister Ruwan Wijewardene opplyste på en pressekonferanse søndag ettermiddag at de fleste angrepene skal være utført av selvmordsbombere. Myndighetene mener én gruppe står bak samtlige av angrepene.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for søndagens seks samtidige terrorangrep i Sri Lanka. Men siden angrepene skjedde 1. påskedag og tre kirker er blant målene, blir angrepene sett på som et angrep på landets kristne minoritet.

70 prosent av befolkningen på Sri Lanka er buddhister, mens 12,6 prosent er hinduer, 9,7 er muslimer, mens 7,4 er kristne.

AP/NTB scanpix

Politisjefen advarte om fare for angrep

Landets øverste politisjef advarte for ti dager siden om faren for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal islamistisk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Politiet fant 100 kilo sprengstoff i januar

Det har vært frykt for at fremmedkrigere som vender tilbake fra Syria, kan komme til å utgjøre en sikkerhetsrisiko, skriver BBC.

Lokale medier navngir to muslimer som selvmordsbombere på hotellene. Disse opplysningene er ikke blitt bekreftet av lokale myndigheter.

100 kilo eksplosiver som ble funnet av politiet i januar, ble knyttet til Den islamske staten, meldte weeklyblitz.net i januar.

Sri Lankas politi ransaket den 17. januar i år en eiendom som ligger i Wilpattu Nasjonalpark nord i Sri Lanka og fant 100 kilo med C4 sprengstoff og 100 utløsermekanismer, ifølge den srilankiske avisen Daily Mirror. Tre personer ble pågrepet.

Politiet fant eksplosivene etter å ha gjennomgått en mobiltelefon som ble funnet i forbindelse med hærverk på buddhistiske statuer.

Myndighetene har antydet at sprengstoffet var tenkt brukt til et angrep på eldgamle buddhistiske anlegg i Anuradhapura, en by som ligger 200 kilometer nord for hovedstaden Colombo.

DINUKA LIYANAWATTE/Reuters/NTB scanpix

Gjentatt uro mellom religiøse grupper på øya

Det har vært gjentatte rapporter om uro mellom de forskjellige religiøse gruppene i Sri Lanka.

Så sent som for en uke siden ble det kastet stein og kinaputter på kristne som ville gjennomføre en preken i Anuradhapura, melder srilankiske Sunday Observer. Politiet var trege med å beskytte den kristne menigheten, ifølge avisen.

I fjor var det 86 tilfeller av diskriminering, trusler og vold mot kristne, ifølge National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL).

I mars 2018 førte angrep på muslimske minoriteter til at det ble erklært unntakstilstand, ifølge BBC.

Det ble erklært portforbud i byen Kandy, der en buddhistisk mobb gikk til angrep på en moské, butikker eid av muslimer og på muslimske hjem.

Opptøyene ble utløst av at en buddhistisk mann døde. Det ble hevdet at han ble banket opp av muslimer en uke tidligere.

REUTERS TV / Reuters/NTB scanpix

Krig mellom etniske grupper og politisk uro

Sri Lanka er kjent nærmest som et paradis for turister, men øya har også vært åsted for etnisk krig og massakrer. Et mangeårig opprør fra den etniske minoriteten tamilene ble slått ned i 2009.

Etterforskere fra FN har anklaget myndighetene i Sri Lanka for å ha gjennomført en massakre på de tamilske tigrene (LTTE) i sluttfasen av krigen. Myndighetene har motsatt seg en uavhengig granskning.

I fjor var Sri Lanka preget av ukevis med politisk tvekamp mellom presidenten og statsministeren. President Maithripala Sirisena ville kvitte seg med statsminister Ranil Wickremesinghe, men statsministeren klarte å holde på jobben sin.