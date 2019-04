WHO: Over 30.000 fordrevet av kampene rundt Tripoli

Kampen om Tripoli har pågått siden begynnelsen av måneden. Minst 227 mennesker er drept, og 1.128 er såret, skriver WHO Libya på Twitter.

For to og en halv uke siden innledet krigsherren Khalifa Haftar og hans militsgruppe, Libyas nasjonalarmé (LN), en offensiv for å innta hovedstaden, som kontrolleres av den FN-støttede samlingsregjeringen i landet.

Khalifa Haftar hjalp Gaddafi å styrte kongedømmet. Nå vil han bli Libyas sterkeste mann.

Kraftige eksplosjoner

Opptrappingen har ført til frykt for en forverring av konflikten i Libya, der flere grupper kjemper om makten og ingen regjering eller militærstyrke har kontroll over hele landet.

Det har vært harde kamper utenfor tripoli, og søndag kunne man flere steder høre kraftige eksplosjoner, som trolig skyldtes luftangrep. Det har ikke kommet noen tall på drepte eller sårede.

Flyplassen Mitiga øst for byen var stengt i noen timer da det sto på som verst søndag. Mitiga er den eneste fungerende flyplassen i hovedstadsområdet etter at hovedflyplassen ble ødelagt i 2014.