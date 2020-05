Trump: USA kutter alle bånd til Verdens helseorganisasjon

Presidenten kom med kunngjøringen på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Han begrunnet bruddet med at «WHO ikke har innført reformer» i forbindelse med håndteringen av koronapandemien og la til at USA heller vil bruke pengene sine andre steder.

Trump gikk nylig ut med ny kritikk mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Han beskylder WHO for å være for Kina-vennlig og hevder organisasjonen har skylden for pandemiens store omfang.

USAs støtte til organisasjonen har vært fryst siden april. USA har vært organisasjonens største enkeltbidragsyter.

Bidraget på 400 millioner dollar i året utgjør om lag 15 prosent av WHOs budsjett.

