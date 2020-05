25 pågrepet under protester i Russland

Blant de pågrepne var flere journalister og aktivister, samt en politiker som representerer opposisjonen i byrådet i Moskva, opplyser menneskerettsgruppen OVD-Info.

Tre personer skal senere ha blitt løslatt, mens resten ble brakt til politistasjoner.

Demonstrantene protesterer mot at journalisten Ilya Azar er dømt til 15 dagers fengsel etter at han tirsdag stilte seg opp ved en politistasjon for å protestere mot fengslingen av en antikorrupsjonsaktivist.

Det er nedlagt forbud mot folkeansamlinger i Moskva for å hindre spredning av koronaviruset, men aktivistene mener det må være lov å protestere såframt personer gjør det hver for seg.

Både Amnesty International, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og Russlands menneskerettighetsråd har fordømt pågripelsene.