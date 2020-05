Pågripelsen som førte til at George Floyd døde, har ført til raseri og opptøyer over hele USA.

En video viser en hvit politimann som holder kneet sitt mot halsen til Floyd i over syv minutter. Floyd, som gjentatte ganger sa at han ikke fikk puste, døde på sykehuset senere samme dag.

Det som startet med store, fredelige demonstrasjoner mot politivold og rasisme, gikk lørdag over i voldelige sammenstøt og opptøyer. Utover ettermiddagen og kvelden raste demonstrasjonene i mer enn 30 amerikanske storbyer.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Dette er noe av det som har skjedd det siste døgnet:

Minst tre personer ble skutt i Indianapolis lørdag kveld. En av dem døde, ifølge CNN.

Det er innført unntakstilstand i Nashville etter at rettsbygningen Metro ble satt i brann.

Flere steder har demonstrantene gått løs på bygninger og biler. Det rapporteres også om plyndring i forbindelse med opptøyene.

16 delstater har innført portforbud i til sammen 25 byer.

I Washington DC er nasjonalgarden kalt inn for å bistå politiet og sikkerhetstjenesten i å beskytte Det hvite hus.

Demonstrantene utenfor Det hvite hus ble møtt med pepperspray av poilitiet. De svarte med å kaste stein og ta seg opp på bilene til Secret Service, spraye dem ned og knuse vinduene.

I Los Angeles skyter politiet med gummikuler for å stoppe demonstranter i å plyndre og ødelegge.

I Minneapolis brukte opprørspoliti tåregass og sjokkgranater for å stoppe demonstranter som førsøkte å storme politistasjonen.

Også i Ferguson er en politistasjon evakuert. Politiet ble angrepet med fyrverkeri, mursteiner og flasker.

Yuri Gripas / Reuters / NTB scanpix

– Angrep på sivilsamfunnet

I Minneapolis samlet menneskemengder seg lørdag på stedet der George Floyd ble arrestert og utsatt for den røffe behandlingen av fire polititjenestemenn. Minnesota-guvernør Tim Walz påpekte at fredelige demonstrasjoner er tillatt og at ro og orden må gjenopprettes i byen for å hedre Floyds minne.

Samtidig påpeker Walz at de voldsomme opptøyene som har preget delstaten og resten av USA de siste dagene, er en hån mot Floyds minne.

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse, sa Walz.

Andrew Nelles / The Tennessean / AP / NTB scanpix

Han har mobilisert hele delstatens nasjonalgarde, 2.500 soldater. Det har ikke skjedd siden andre verdenskrig.

Sent lørdag skriver nasjonalgarden i Minnesota på Twitter at de nå har rundt 4.100 soldater utplassert i delstaten, og at styrken der er ventet å komme opp i 10.800. Fredag var de 700 i tjeneste.

Lucas Jackson / Reuters / NTB scanpix

Flere ber om bistand

Lørdag ettermiddag og kveld begynte den ene etter den andre av byene å kunngjøre portforbud.

Philadelphia har allerede utstedt portforbud for søndag kveld også. I tillegg er det ifølge CNN seks delstater som har bedt om bistand fra nasjonalgarden: Minnesota, Georgia, Ohio, Colorado, Denver og Kentucky, i tillegg til hovedstadsområdet District of Columbia, hvor Washington ligger.

Innbyggere oppfordres til å holde seg unna bysentrum. Det er blitt hevdet at mange som er involvert i voldelighetene er bråkmakere som kommer fra andre delstater. I Minneapolis er imidlertid 43 av de 51 som er arrestert siden torsdag bosatt i delstaten Minnesota.

Wong Maye-E / AP / NTB scanpix

Det er i stor grad politiet som er målet, men også journalister er blitt utsatt for angrep i opptøyene.

Kyle Robertson / The Columbus Dispatch / AP / NTB scanpix

Anklager venstreradikale for å kuppe protestene

President Donald Trump anklager «radikale venstrekrefter» for å stå bak den landsomfattende uroen og tilbyr militærhjelp til Minnesota. Også justisminister William Barr advarte om at venstreradikale «er i ferd med å kuppe» demonstrasjonene mot politivold og sier det er planlagt.

Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

– Vi har vårt militære klart, villig og i stand, sa Trump før han lørdag dro til Florida for å se oppskytingen av SpaceX.

Trump sier rettsstaten er «kronjuvelen i landet», og gjorde det klart at hans styre ville slå ned på all gjengvold.

Kort tid etter klatret demonstranter opp på bilene til Secret Service utenfor Det hvite hus i Washington og vandaliserte og sprayet ned kjøretøyene.

Jae C. Hong / AP

Biden ut mot voldsbruk

Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg, kaller voldsbruken og ødeleggelsene i amerikanske byer meningsløs.

Han understreker at han har stor forståelse for at folk demonstrerer mot politivold etter hendelsen i Minneapolis.

– Det er både riktig og nødvendig å protestere mot slik brutalitet, sier den tidligere visepresidenten i en kunngjøring.

– Dette er en erke-amerikansk respons. Men nedbrenning av lokalsamfunn og meningsløse ødeleggelser er ikke det. Voldsbruk som setter liv i fare er ikke det. Vold som rammer og stenger virksomheter som tjener samfunnet er ikke det, skriver han.

Avviser obduksjonsrapport

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde ikke George Floyd av kvelning alene. Han skal også ha hatt underliggende hjerteproblemer.

Ringo H.W. Chiu / AP / NTB scanpix

Disse to faktorene, kombinert med hans generelle helsetilstand og at han kan ha vært påvirket av rusmidler, er den sannsynlige dødsårsaken, står det i den offisielle foreløpige obduksjonsrapporten utarbeidet av delstatsmyndighetene i Minnesota og som flere amerikanske medier siterer.

Floyds familie avviser at han hadde underliggende helseproblemer og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.

Familiens advokat Ben Crump sier Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».