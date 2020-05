Palestinas president erklærer slutt på avtaler med Israel og USA

Uttalelsen fra Abbas kom tirsdag, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

– Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og staten Palestina er fra i dag løst fra alle avtaler og enighet med de amerikanske og israelske regjeringene, skal Abbas ha uttalt på et krisemøte.

Uttalelsen kom i forbindelse med Israels planer om å annektere bosetninger som omfatter om lag 60 prosent av palestinske Vestbredden, og den strategisk viktige Jordandalen. Planene er i tråd med president Donald Trumps plan for Midtøsten, som palestinerne ikke har deltatt i utarbeidelsen av.

– Israel må bære ansvar

Bruddet vil ifølge Abbas også omfatte etablerte sikkerhetsordninger mellom partene. Abbas har også tidligere truet med å avslutte alle avtaler, men har ennå ikke realisert planene.

Abbas la til at Israel nå må «bære alt ansvar og forpliktelser overfor det internasjonale samfunnet som en okkupasjonsmakt over territoriet til den okkuperte staten Palestina,» ifølge Wafa. Han la til at USA som den israelske okkupasjonsregjeringens viktigste partner også vil stå ansvarlig for undertrykkelsen av det palestinske folket.

Planen som ble lagt fram i slutten av januar, er blitt heftig kritisert, og palestinerne har tilbakevist den fullstendig. Helt siden Donald Trump i 2017 anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad har palestinske myndigheter boikottet den amerikanske regjeringen.

Varsler konflikt

Søndag tiltrådte Benjamin Netanyahu sin femte periode som statsminister. Allerede 1. juli kan regjeringen begynne å sette president Donald Trumps såkalte fredsplan ut i livet, ifølge koalisjonsavtalen mellom Benny Gantz og Netanyahu.

Verdenssamfunnet for øvrig har i likhet med palestinerne avvist USAs plan, som gir grønt lys for å annektere de jødiske bosetningene og andre landområder på Vestbredden.

– Hvis Israel virkelig annekterer Vestbredden i juli, vil det føre til en massiv konflikt, sa Jordans kong Abdullah til det tyske magasinet Der Spiegel nylig.

– Oppskrift på konflikt

Også i januar sa Abbas at alt samarbeid med Israel og USA ville bli avsluttet som følge av Trumps Midtøsten-plan. Den gang talte den palestinske presidenten under et krisemøte for de 21 landene i Den arabiske liga i Egypts hovedstad Kairo.

Generalsekretæren i Den arabiske ligas kalte Trumps plan for en oppskrift på hundre år til med konflikt og lidelse.

– Planen vil i praksis føre til en énstatsløsning med to klasser av borgere, der palestinerne vil være annenrangs borgere, frarøvet grunnleggende borgerrettigheter. Det er apartheid, sa Ahmed Aboul Gheit og tok til orde for nye forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.