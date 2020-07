En ny studie rundt koronavirus og bruk av munnbind ble publisert tirsdag. Den er gjennomført ved universitetet i Oxford, under ledelse av professor Melinda Mills. Hun er direktør ved the Leverhulm Centre for Demographic Science.

Konklusjonene kolliderer med norske helsemyndigheters råd om bruk av munnbind. Folkehelseinstituttet (FHI) har uttalt at munnbind kan ha effekt, om de brukes riktig, men at effekten er begrenset, og at bruk også kan virke mot sin hensikt.