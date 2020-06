Statue av Lenin avdukes i Tyskland

Partiet MLPD har invitert til fest med pølser og kake for dem som vil bivåne den over to meter høye statuen i byen Gelsenkirchen.

– Lenin var en tenker av verdenshistorisk betydning, langt forut for sin tid, hevder partileder Gabi Fechtner.

Statuen er den første i sitt slag i det tidligere Vest-Tyskland, ifølge partiet. Kommunistregimet i Øst-Tyskland kollapset etter Berlinmurens fall i 1989.

Men ikke alle innbyggere i Gelsenkirchen er like begeistret for Lenin. Sovjetlederen representerer vold, undertrykkelse, terrorisme og grusomme menneskelig lidelser, heter det i en felles uttalelse fra mer moderate politiske partier i byen.

Etter å ha vunnet en strid i rettsvesenet, har kommunistene likevel fått grønt lys for statuen – som opprinnelig ble produsert i det tidligere Tsjekkoslovakia i 1957.

Avdukingen av Lenin skjer samtidig som statuer av personer knyttet til slaveri og kolonialisme er blitt fjernet en rekke steder i USA og europeiske land. Noen er revet ned av demonstranter, mens andre er fjernet av lokale myndigheter i kjølvannet av protester mot rasisme og diskriminering.