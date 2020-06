Han var uforberedt på tunge temaer, ble mobbet av vestlige statsledere og utmanøvrert av Putin.

Det er bare noe av påstandene som rettes mot USAs president Donald Trump i en artikkel som er skrevet av den prisbelønte journalisten Carl Bernstein for CNN.

Når Trump plukker opp telefonrøret, kan det fort gå en kule varmt i samtaler med hans internasjonale motparter, skriver Bernstein, som er kjent som en av reporterne bak Watergate-avsløringene.

Presidentens regelmessige sinneutbrudd og impulsive utspill skal ha overbevist selv noen av Trumps nærmeste rådgivere og ministre om at presidenten selv utgjør en fare for rikets sikkerhet.

Angriper spesielt kvinnelige statsledere

Spesielt bekymrer det rådgiverne at det meste av Trumps vrede først og fremst ser ut til å bli rettet mot landets nærmeste allierte, skriver CNN.

Særlig skal Trumps angrep ha gått oftest og hardest ut over to kvinnelige statsoverhoder.

I en samtale med Tysklands Angela Merkel skal han ha beskyldt henne for å være både «dum» og «i lommen på Russland». Kansleren selv forholdt seg rolig, skriver Bernstein. Flere ganger har hun tatt til motmæle, men da i en saklig tone med fokus på fakta.

Tidligere statsminister Theresa May fikk om mulig enda hardere medfart i de årene hun styrte Storbritannia. Ifølge Trump var hun både svak og manglet mot, i tillegg til at hun ble beskyldt for å mangle ryggrad.

I motsetning til Merkel skal May ha blitt nervøs og ofte satt ut av Trumps svært tøffe tone, ifølge flere siterte kilder.

Michael Sohn/AP/NTB scanpix

Skryter av egne prestasjoner til autoritære ledere

Når mottagerne i andre enden var folk som Tyrkias president Recep Erdogan, Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin eller Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, skal tonen imidlertid ha vært langt mer vennskapelig.

I disse samtalene likte Trump spesielt å fokusere på egen fortreffelighet, ifølge Bernsteins kilder. Særlig nevnte han sin store formue, sine «geniale» prestasjoner som president og «idiotien» hos forgjengerne Barack Obama og George W. Bush.

Den som hadde desidert flest individuelle telefonsamtaler med den amerikanske presidenten, skal ha vært Erdogan. Tyrkias leder skal innimellom ha ringt Det hvis hus minst to ganger i uken. Da skal han ha blitt satt direkte over til presidenten – på Trumps stående ordre.

Peter Nicholls/Reuters/NTB scanpix

Samtaler med Putin: – To karer i en badstue

Hans samtaler med Russlands sterke mann, Vladimir Putin, vakte imidlertid spesiell bekymring i USAs etterretningsmiljø. Trump skal visstnok ha et særdeles stort behov for å imponere den russiske statslederen. Ifølge en kilde skal samtaler mellom de to statsoverhodene noen ganger ha hørtes ut som «to karer i en badstue».

Trump skal også være konstant uforberedt når det diskuteres alvorlige temaer, noe som gjør ham svært sårbar for Putins manipulasjon, forteller flere høytstående kilder.

Ludovic Marin/Reuters/NTB scanpix

Disse påstandene kommer på et svært lite gunstig tidspunkt for den amerikanske presidenten ettersom det fortsatt er høyt trykk rundt den pågående kontroversen om russiske utbetalinger til Taliban-krigere for angrep mot amerikanerne. Ifølge rapporter skal Trump ha visst om de hemmelige utbetalingene uten å konfrontere Putin.

Presidenten selv har imidlertid avvist at han ble orientert om de russiske dusørutbetalingene.

Det hvite hus: – Trump er en forhandler i verdensklasse

I en uttalelse fra visepressetalskvinne Sarah Matthews responderer Det hvite hus slik på CNN-artikkelen:

– President Trump er en forhandler i verdensklasse som konstant har fremmet USAs interesser på verdensscenen, hevdes det. Matthews viser til flere avtaler som Trump har forhandlet frem med ulike land.