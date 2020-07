Utroskap? Sykdommer? Pengeproblemer? Kvinnene som vil bli Bidens makker, må dele alt.

Joe Bidens jakt på en partner å gå til valg med er inne i den avgjørende fasen. Nå endevendes livet til de aktuelle kandidatene.

Har noen vært utro? Kan det dukke opp sexvideoer? Har alle kontroll på privatøkonomien sin? Har noen barn som har vært innblandet i noe kriminelt? Eller en ektefelle som skrev eller sa noe dumt på ungdomsskolen?

En av dem som har vært med på en slik prosess flere ganger før, har omtalt den som «fullstendig invaderende».

– Det er som å ha en koloskopi, bortsett fra at de bruker romteleskopet Hubble på deg, sa politikeren Evan Bayh til magasinet GQ i 2012.

Den tidligere senatoren fra Indiana var blant favorittene til å bli Barack Obamas visepresidentkandidat i 2008, men tapte på målstreken for nettopp Joe Biden.

Bayh forteller at han slet med en vond mage mens prosessen pågikk, og at Obamas team krevde at han måtte finne ut av hva det kunne være. Dette til tross for at han allerede hadde vært gjennom omfattende medisinske undersøkelser, blant annet for kreft.

Etter å ha oppsøkt spesialist og betalt flere tusen dollar for det fikk Bayh til slutt en diagnose: glutenintoleranse.

Mer inngående gransket enn presidenten

Jakten på en visepresidentkandidat skjer ofte i etapper. Først lages det en liste over aktuelle kandidater. Så går et team med granskere gjennom all offentlig informasjon som finnes der ute.

Deretter kontaktes de mest aktuelle og blir spurt om de ønsker å være med videre i prosessen. Dersom de sier ja, må de godta at hele livet blottlegges.

– Leger sjekker medisinske og mentale forhold, revisorer sjekker bankutskrifter og skattemeldinger, og advokater stiller de mer intime spørsmålene, forteller Eric Holder, en av dem som ledet Obamas visepresidentjakt i 2008, i podkasten CampaignHQ.

Paul Sancya / AP

Granskerne tar kontakt med alt fra ekskjærester og kolleger til venner fra barneskolen.

Noen kandidater trekker seg når det går opp for dem hvor omfattende prosessen er. Andre forsvinner ut fordi granskerne har funnet diskvalifiserende ting som aldri før er avdekket. Begge deler skjedde i 2008, ifølge Holder.

– Til slutt sitter du igjen med en gruppe på kanskje tre til fire personer. Dette er trolig blant de mest granskede personene på kloden – ofte mer enn presidentkandidaten selv, sier han.

Da Mitt Romney ble vurdert som John McCains visepresidentkandidat i 2008, skal han blant annet ha lagt frem 23 år med selvangivelser.

McCain endte imidlertid opp med å velge den relativt ukjente Sarah Palin som partner, noe mange i ettertid har sett på som en blemme.

Klobuchar er ute

Fravær av skjeletter i skapet er imidlertid ikke nok til å bli valgt. Biden har selv lagt vekt på at han ser etter noen han kommer godt overens med. Det må også være en person som er klar til å ta over som president fra dag én dersom noe skulle skje.

Biden har sagt at han skal velge en kvinne, og han er nå under sterkt press for å velge en person med minoritetsbakgrunn.

En tidligere favoritt, senator Amy Klobuchar fra Minnesota, er ute av racet. Da hun trakk seg ut av prosessen, oppfordret hun Biden til å velge en visepresidentkandidat som ikke er en hvit mann.

Senator Kamala Harris fra California regnes nå som den største favoritten, men flere andre navn har steget i kurs den siste tiden.

Svarte kvinner seiler opp

En av dem er Keisha Lance Bottoms, ordføreren i Atlanta, som har fått nasjonal oppmerksomhet på grunn av koronakrisen og George Floyd-protestene. En annen er Val Demings, kongressmedlem fra Florida, som tidligere har vært politisjef i Orlando. Biden-organisasjonen gjennomfører grundige bakgrunnssjekker av både Lance Bottoms og Demings, ifølge The New York Times.

Scanpix

En annen som skal ha kommet langt i prosessen, er Susan Rice, som var både FN-ambassadør og nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama-administrasjonen.

Biden har sagt at han håper å kunngjøre hvem som blir hans visepresidentkandidat rundt 1. august.

