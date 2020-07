Erdogan gjenåpner Hagia Sofia for muslimsk bønn

Tyrkia har fjernet landemerket Hagia Sofias status som museum. Dermed banes veien for at byggverket kan omgjøres til en moské igjen.

I Tyrkia banes veien for å omgjøre Hagia Sofia i Istanbul til moské. AP / NTB scanpix

NTB

10. juli 2020 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Tyrkias høyeste administrative domstol annullerte fredag en bestemmelse fra 1934 som omgjorde landemerket Hagia Sofia i Istanbul til et museum.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er blant dem som har tatt til orde for å omgjøre turistattraksjonen til moské. Fredag signerte han en bestemmelse om at bygning blir overgitt til direktoratet for religiøse saker og gjenåpnet for muslimsk bønn.

Diskusjonen om å tilbakeføre bygget til moské skaper splittelse mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia.

Russland og Hellas reagerer sterkt

Hagia Sofia ble bygget på 500-tallet og har tidligere både vært kirke og moské. Den ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 1985.

Nabolandet Hellas er blant dem som har protestert høylytt mot omgjørelsen. Den gresk-ortodokse kirken er landets offisielle religion, og greske myndigheter reagerer sterkt på avgjørelsen. Det er en åpen provokasjon mot hele den siviliserte verden, sier Hellas' kulturminister Lina Mendoni i en uttalelse.

– Nasjonalismen til Erdogan tar landet hans tilbake seks århundrer, sier Mendoni.

Den russisk-ortodokse kirken sier i en uttalelse at Tyrkia velger å ignorere millioner av kristne ved å omgjøre landemerket.

Ulovlig

Flere titalls personer som ventet på domstolens avgjørelse, ropte «Gud er stor» utenfor Hagia Sofia da nyheten kom.

Det var en liten religiøs gruppe som leverte en anmodning om å omgjøre Hagia Sofia til en moské i 2016. De bestred om bestemmelsen av Tyrkias tidligere leder og sekulære landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1934, var lovlig. De argumenterte med at bygningen var den ottomanske sultanen Mehmet II sin personlige eiendom.

Domstolen avgjorde fredag at eiendommen derfor tilfaller en stiftelse som behandler sultanens verdier.