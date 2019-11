Lastebilsjåfør siktet i forbindelse med 39 døde i Essex erklærer seg skyldig

Den 25 år gamle lastebilsjåføren innrømmer å ha vært involvert i planlegging for å bistå ulovlig innvandring.

25-åringen er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling og medvirkning til ulovlig innvandring.

Lastebilsjåføren kom med innrømmelsen i en domstol i London mandag via en video fra fengselet. Han erklærte seg imidlertid ikke skyldig i 39 tilfeller av uaktsomt drap og heller ikke for sammensvergelser om å begå menneskesmugling.

Tiltalte vil forbli varetektsfengslet fram til en ny høring vil finne sted 13. desember.

To andre menn er pågrepet i forbindelse med saken. En av dem er en 22-åring fra Nord-Irland. Han ble pågrepet i Dublin og fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Britiske myndigheter krever ham utlevert. Den andre er en 23 år gammel mann også fra Nord-Irland. Han er ventet å bli fremstilt for varetektsfengsling mandag. Han er også siktet for medvirkning til menneskesmugling og brudd på britisk innvandringslover.

Det var 23. oktober at de 39 omkomne, blant dem åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia. Politiet har opplyst at alle ofrene var fra Vietnam.