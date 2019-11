Bloomberg stadig nærmere Demokratenes nominasjonskamp

Bloomberg leverte torsdag inn de nødvendige papirene til USAs føderale valgkommisjon. Men en av milliardærens medarbeidere understreker imidlertid at Bloomberg ennå ikke endelig har bestemt seg for om han skal stille som kandidat.

En formell kunngjøring ventes imidlertid innen få dager.

77 år gamle Bloomberg er en av verdens rikeste mennesker. Han har en antatt formue på over 50 milliarder dollar, tilsvarende over 457 milliarder kroner, og han har allerede erklært at han vil bruke over 100 millioner dollar til å bidra til å få Donald Trump ut av Det hvite hus, uavhengig om han stiller som presidentkandidat eller ikke.

Nyheten om at Bloomberg har registrert seg hos den føderale valgkommisjonen, kommer ikke som noen stor overraskelse. Han har allerede registrert seg til noen av nominasjonsvalgene som holdes i begynnelsen av neste år. Det har også i lang tid blitt spekulert på at han selv vil stille som kandidat.