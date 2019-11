Den 28 år gamle terroristen Usman Khan ble drept av politiet, men overmannet av sivile bevæpnet med det de kunne finne i kaoset. Blant «våpnene»: Brannslukkingsapparat og en lang tann fra en narhval.

Lørdag begynte biter av informasjon om heltene fra London Bridge å falle på plass i britiske medier.

La oss starte med den aller mest kontroversielle av dem: Drapsmannen som var ute på dagspermisjon fra fengselet han soner i.

– Et sjokk for familien

The Times skriver at terroren startet i konferansesenteret Fishmongers Hall nord for broen. Det skjedde på et kurs der blant annet historiefortelling og kreativ skriving sto på programmet. Kurset ble arrangert av universitetet i Cambridges institutt for kriminologi. Både tidligere fanger og fengselspersonell var blant de inviterte.

Det spekuleres i om Usman Khan, mannen som plutselig begynte å knivstikke alle som kom i hans vei, var på gjestelisten. Det samme gjelder James Ford, som i april 2004 ble satt bak lås og slå for å ha drept 21 år gamle Amanda Champion på en svært brutal måte.

Fredag skal han ha hjulpet en kvinne som ble angrepet av Khan, skriver Metro. Flere britiske medier skriver også at han var blant dem som forfulgte og overmannet terroristen på London Bridge.

– Han er ikke en helt. Han er en drapsmann på permisjon, og vi i familien visste ikke noe om det. Hvem som helst av oss kunne ha møtt på ham i London. Det var et sjokk, sier Amanda Champions tante, Angela Cox, til Daily Mail.

Kokk med hvaltann

Det er uklart hvilken rolle James Ford spilte på broen.

Men mannen som bruke en lang tann fra en narhval som våpen, er identifisert som en polsk kokk med fornavn Lukasz. I en video som går viralt på sosiale medier lørdag, kan man se Lukasz fekte med hvaltannen mot Usman Khan, som forsøker å komme seg unna. Men på videoen har Khan ikke bare kokken å kjempe mot, han er omringet av en mann stenger veien for ham og en annen som tømmer innholdet fra et brannslukkingsapparat over ham. Til slutt går terroristen i bakken. Det blir noe av det aller siste han gjør i sitt liv.

Se videoen hentet fra Twitter her:

– Lukasz er en helt, sier en av kokkens kolleger til Daily Mail.

Han ønsker å være anonym, men forteller:

– Han løp på ham med våpenet sitt og ble stukket i hånden mens han gjorde det, men han fortsatte bare å slåss.

TV-personligheten Piers Morgan, kjent for sin direkte og noe provoserende stil, klarer ikke å dy seg. På Twitter skriver han: «Mannen med hvaltannen er en polsk kokk som heter Lukasz. Det er verdt å merke seg før noen igjen sier at vi har sluppet for mange østeuropeere inn i dette landet.»

«Kom dere av meg»

Usman Khan hadde to kniver, og han som fikk ham til å miste den ene, var den 24 år gamle guiden Thomas Gray, skriver nyhetsbyrået Associated Press. Gray var på vei over London Bridge for å hente nye kunder da han så hva som skjedde. Han og en kollega hoppet ut av bilen for å hjelpe dem som allerede kjempet mot terroristen. De så ham bli dynket i skum fra brannslukkingsapparatet.

– Jeg så at han hadde to kjøkkenkniver med lange knivblad. En i hver hånd. Jeg tråkket så hardt jeg kunne på vristen hans, og til slutt slapp han kniven. Noen andre sparket den unna, sier han til Associated Press.

– Han (Khan) sa «kom dere av meg», men vi fortalte ham «ikke f ... om det kommer til å skje». Politiet kom raskt, og ba oss komme oss unna mannen da han forsøkte å få tak i noe i vesken sin, sier Gray, som nekter å kalle seg selv en helt.

– Jeg er bare en «londoner» som gjorde det man bør gjøre.

På mobilvideoene fra broen er det også filmet en mann som fjerner seg fra åstedet med en av terroristens kniver. Han er kledd i sivil, men arbeider til daglig i trafikkpolitiet.