Trump: Ikke ute etter regimeskifte i Iran

– Vi er ikke ute etter regimeskifte, vi vil bare ikke ha atomvåpen, sa Trump under en pressekonferanse med Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo mandag.

– Vi kommer til å inngå en avtale med dem, la han til.

Trump kommenterte også USAs forhold til Iran før møtet med Abe.

– Jeg tror Iran ønsker å snakke, og hvis de ønsker å snakke, ønsker vi å snakke også, sa han.

– Vi får se hva som skjer, men jeg vet at statsminister Abe er nært knyttet til lederskapet i Iran. Ingen ønsker å se forferdelige ting skje, spesielt ikke meg, fortsatte Trump.

Trump trakk i mai i fjor USAs fra atomavtalen med Iran og skjerpet sanksjonene mot landet, til protester fra de øvrige signaturlandene som viste til at iranerne har overholdt sin del av avtalen.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har i flere tiår tatt til orde for å angripe Iran militært, blant annet i et innlegg i The New York Times i 2015 under tittelen «Bomb Iran».

Tidligere i måneden truet også Trump med å utradere Iran, dersom landet angriper amerikanske interesser.

– Hvis Iran vil slåss, vil det være den offisielle slutten på Iran. Aldri true USA igjen, skrev han på Twitter.

Med unntak av Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Israel er det få land som deler USAs syn på Iran som en økende trussel mot verdensfreden.